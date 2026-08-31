خلاف على قطعة أرض.. ضبط طرفي مشاجرة بالقليوبية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن حدوث مشاجرة بين عدد من الأشخاص وقيام أحدهم بإستخدام مُعدة نقل ثقيل "حفار" والتلويح بالذراع الحديدى الخاص بها ضد آخرين بالقليوبية.



بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، وأنه بتاريخ 28/ الجارى حدثت مشاجرة بدائرة مركز شرطة طوخ بالقليوبية بين طرف أول: (مزارعان وسائق حفار)، وطرف ثان: (4 أشقاء) جميعهم مقيمين بدائرة المركز ، قاموا على إثرها بالتعدى على بعضهم بالسب والضرب وقيام قائد الحفار بالتلويح بالذراع الحديدى الخاص به دون حدوث إصابات لخلافات بينهم حول جيرة الأراضى الزراعية .

أمكن ضبط طرفى المشاجرة، وتم بإرشادهم ضبط الحفار "المستخدم فى الواقعة" وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات.



تم التحفظ على الحفار.. وإتخاذ الإجراءات القانونية .