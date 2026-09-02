انطلاق مؤتمر دار الإفتاء العالمي الحادي عشر لمناقشة تحديات الأسرة والتحولات الكبرى

انطلقت منذ قليل فعاليات مؤتمر دار الإفتاء العالمي الحادي عشر، الذي تنظمه دار الإفتاء المصرية والأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، بمشاركة واسعة من العلماء والمفكرين والخبراء والباحثين من مختلف دول العالم، لمناقشة أبرز التحديات التي تواجه الأسرة في ظل التحولات الكبرى والمتسارعة التي يشهدها العالم.

ويُعقد المؤتمر تحت عنوان «التحديات الأسرية في ظل التحولات الكبرى: مقاربة إفتائية لحماية الأسرة واستشراف مستقبلها وصيانة الهوية»، لبحث القضايا والمستجدات التي فرضتها التحولات الاجتماعية والثقافية والتكنولوجية، وتأثيراتها المباشرة على الأسرة وتماسكها واستقرارها وقدرتها على الحفاظ على هويتها.

ويأتي انعقاد المؤتمر في ظل التحولات المتسارعة التي طالت مختلف جوانب الحياة، وأفرزت تحديات جديدة أمام الأسرة، بما يتطلب دراستها بصورة علمية وإفتائية متوازنة، تجمع بين فهم الواقع والتعامل مع المستجدات، والحفاظ في الوقت ذاته على الثوابت والقيم التي تمثل أساسًا لاستقرار الأسرة والمجتمع.

مشاركة دولية واسعة في مؤتمر دار الإفتاء

ويشهد المؤتمر مشاركة نخبة من العلماء والمفكرين والخبراء والمتخصصين من عدد كبير من دول العالم، حيث تتناول جلساته مجموعة واسعة من القضايا المرتبطة بالأسرة، إلى جانب استعراض التجارب والرؤى المختلفة التي يمكن أن تسهم في مواجهة التحديات الأسرية المستجدة.

وتعكس المشاركة الدولية الواسعة أهمية قضايا الأسرة باعتبارها قضية عالمية تتجاوز حدود المجتمعات والدول، خاصة في ظل تشابه العديد من التحديات التي تواجه الأسر حول العالم، رغم اختلاف البيئات والثقافات.

وتتضمن فعاليات المؤتمر عددًا من الجلسات العلمية والحورات والنقاشات وورش العمل، بمشاركة المتخصصين والباحثين، بهدف تناول القضايا الأسرية من زوايا متعددة، وطرح رؤى ومقاربات إفتائية تسهم في تعزيز حماية الأسرة، ودعم تماسكها واستقرارها، ومساعدتها على مواجهة المتغيرات المتسارعة مع صيانة هويتها وقيمها.