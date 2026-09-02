جمال شعبان يحذر من قلة النوم: النوم العميق يدعم صحة القلب والأوعية الدموية

مع تزايد ضغوط الحياة وتراجع عدد ساعات النوم لدى كثير من الأشخاص، تبرز أهمية الحصول على نوم كافٍ ومستقر باعتباره أحد العوامل المرتبطة بالصحة العامة. وفي هذا السياق، حذر الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، من مخاطر قلة النوم، مشيرًا إلى أهمية النوم العميق لصحة القلب والأوعية الدموية.

قلة النوم تهدد صحة المواطنين

أكد الدكتور جمال شعبان أنه يواصل الحديث عن مشكلة قلة النوم، قائلًا: «كل يوم هتكلم عن قلة النوم»، مشيرًا إلى أن قلة النوم قد تهدد حياة المواطنين، وهو ما يجعل الاهتمام بجودة النوم وعدد ساعاته أمرًا مهمًا.

النوم الكافي وعلاقته بصحة القلب

وأوضح شعبان، خلال برنامجه «قلبك مع جمال شعبان»، أن الأشخاص الذين يحصلون على فترات نوم أطول قد تكون لديهم فرص أفضل في الحفاظ على صحتهم، موضحًا أن حديثه يتركز بشكل خاص على النوم العميق.

وأشار إلى أن النوم الكافي والمستقر يرتبط بفوائد لصحة القلب والأوعية الدموية، لافتًا إلى وجود أبحاث أُجريت على شباب وأظهرت أهمية الحصول على نوم منتظم وكافٍ لصحة القلب.

النوم السطحي لا يحقق الفائدة نفسها

ولفت العميد السابق لمعهد القلب القومي إلى أن بعض الأشخاص يعانون من النوم السطحي، موضحًا أن النوم غير العميق والمستقر قد لا يكون مفيدًا لصحة القلب والأوعية الدموية، مقارنة بالحصول على نوم كافٍ وعميق.

وتسلط تحذيرات جمال شعبان الضوء على أهمية النوم باعتباره جزءًا أساسيًا من نمط الحياة الصحي، إلى جانب التغذية المتوازنة والنشاط البدني. ومع استمرار اضطرابات النوم لدى كثير من الأشخاص، يصبح الحفاظ على مواعيد نوم منتظمة والحصول على قدر كافٍ من الراحة خطوة مهمة لدعم الصحة العامة.