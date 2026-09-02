هل النوم بالمكياج مرة واحدة يُضر البشرة فعلًا؟ .. اعرفي الحقيقة

بعد يوم طويل، قد تشعرين بالإرهاق وتفكرين في النوم دون إزالة المكياج، خاصة إذا كانت هذه المرة الأولى أو تحدث بشكل نادر. لكن هل النوم بالمكياج ليلة واحدة فقط يمكن أن يضر البشرة فعلًا، أم أن المشكلة تظهر فقط مع تكرار العادة؟

قالت خبيرة التجميل هبه الباش من خلال تصريحات خاصة ل صدي البلد، أن الحقيقة أن النوم بالمكياج ليس من العادات التي يُنصح بها، حتى لو حدثت مرة واحدة، لكن تأثيرها يختلف حسب نوع المكياج، وطول فترة بقائه على البشرة، وطبيعة الجلد.

ماذا يحدث للبشرة أثناء النوم بالمكياج؟

خلال اليوم تتراكم على البشرة بقايا المكياج إلى جانب الدهون والعرق والأتربة. وعند النوم دون تنظيف الوجه، تظل هذه المواد على سطح الجلد لفترة طويلة.

وقد يؤدي ذلك إلى انسداد المسام وظهور البثور لدى بعض الأشخاص، خاصة أصحاب البشرة الدهنية أو المعرضة للحبوب.

كما أن بعض مستحضرات التجميل قد تحتوي على مكونات يمكن أن تسبب تهيجًا للبشرة الحساسة إذا ظلت عليها طوال الليل.

هل ليلة واحدة تكفي لظهور الحبوب؟

ليس بالضرورة. النوم بالمكياج مرة واحدة لا يعني أن البشرة ستصاب حتمًا بالحبوب أو التلف في اليوم التالي.

لكن في بعض الحالات قد تلاحظين زيادة الدهون، أو ظهور بعض الحبوب الصغيرة، أو الشعور بأن البشرة أصبحت باهتة أو غير مريحة.

ويزداد الاحتمال إذا كان المكياج ثقيلًا، أو كانت البشرة أصلًا معرضة لانسداد المسام.

وماذا عن النوم بالماسكرا؟

من أكثر المنتجات التي يُفضل عدم النوم بها ماسكرا الرموش، لأن تركها لفترة طويلة قد يجعل الرموش أكثر جفافًا أو هشاشة، كما أن بقايا المنتج قد تهيج منطقة العين.

ولهذا يُنصح بإزالة مكياج العين بلطف قبل النوم، مع تجنب فرك الرموش أو الجفون بقوة.

هل المكياج يمنع البشرة من "التنفس"؟

من الشائع القول إن المكياج يجعل البشرة غير قادرة على التنفس، لكن هذه العبارة ليست دقيقة علميًا بالمعنى الحرفي.

البشرة لا تتنفس مثل الرئتين، لكن ترك مستحضرات التجميل والدهون والعرق على الجلد لفترات طويلة يمكن أن يساهم في انسداد المسام وتهيج البشرة لدى بعض الأشخاص.

ماذا تفعلين إذا نمتِ بالمكياج بالخطأ؟

إذا حدث ذلك مرة، فلا داعي للذعر أو استخدام منتجات قوية لمحاولة تنظيف البشرة بسرعة.

ابدئي بإزالة المكياج بلطف باستخدام مزيل مناسب، ثم اغسلي الوجه بغسول لطيف، وجففي البشرة دون فرك، وبعدها استخدمي مرطبًا مناسبًا لنوع بشرتك.

ولا يُفضل في اليوم التالي استخدام مقشرات قوية أو أكثر من منتج علاجي في محاولة لتعويض ليلة النوم بالمكياج.

هل النوم بالمكياج يسبب الشيخوخة؟

لا يمكن القول إن ليلة واحدة بالمكياج ستسبب التجاعيد أو الشيخوخة، لكن تكرار النوم دون تنظيف البشرة يمكن أن يزيد من التهيج ويؤثر في مظهرها مع الوقت، خصوصًا إذا كان الشخص يهمل روتين العناية بالبشرة بشكل مستمر.

لذلك، حتى في الأيام التي تشعرين فيها بالتعب، حاولي جعل إزالة المكياج خطوة سريعة وثابتة قبل النوم.