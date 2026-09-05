رغم العرض السعودي.. ياسر إبراهيم يقترب من الاستمرار مع الأهلي

كشفت الناقدة الرياضية ريهام حمدي، خلال تصريحات عبر إذاعة «ON»، كشفت الناقدة الرياضية ريهام حمدي، خلال تصريحات عبر إذاعة «ON»، عن آخر تطورات ملف تجديد عقد ياسر إبراهيم، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وموقف اللاعب من العرض المقدم له للاستمرار مع القلعة الحمراء.

وأكدت ريهام حمدي أن ياسر إبراهيم تلقى عرضًا من نادي الشباب السعودي، موضحة أن العرض كان كبيرًا سواء على مستوى المقابل المالي للاعب أو للنادي الأهلي، والمدافع كان متمسكًا بشكل كبير بخوض هذه التجربة.

وقالت ريهام حمدي: «ياسر إبراهيم كان عنده عرض من نادي الشباب السعودي والعرض كان برقم كبير سواء للاعب أو للنادي الأهلي، وياسر كان مصمم جدًا على العرض ده».

وأوضحت أن إدارة الأهلي تمسكت باستمرار ياسر إبراهيم، نظرًا لأهميته الكبيرة في خط الدفاع، ورفضت رحيله، مع الإصرار على تجديد عقده خلال الفترة المقبلة.

وأضافت أن الأهلي وضع سقفًا محددًا لعقود التجديد للاعبين، مع وجود بعض الاستثناءات البسيطة، كما حدث في حالة إمام عاشور فيما يتعلق بمنحة التعاقد.

تفاصيل عرض الأهلي لتجديد عقد ياسر إبراهيم

وكشفت ريهام حمدي أن العرض الأخير المقدم من الأهلي لياسر إبراهيم يتضمن نفس الإطار المالي المعتمد للاعبي الشريحة الأولى داخل الفريق، موضحة أن قيمة العقد تصل إلى 25 مليون جنيه، بالإضافة إلى 10 ملايين جنيه كحد أقصى في صورة حوافز وبونص.

كما أشارت إلى أن ملف الإعلانات يأتي ضمن العرض، بنفس السياسة المتبعة مع عدد من لاعبي الفريق، موضحة أن اللاعب يحصل على 70% من قيمة الإعلانات، مقابل 30% للنادي الأهلي.

وقالت: «أنا عارفة إن العرض الأخير للأهلي هو هو الـ10 + 25 بونص وموضوع الإعلانات، زي إمام عاشور برضه، الإعلانات 70% و30% للأهلي».

وأشارت إلى أن العرض المقدم لياسر إبراهيم في ملف الإعلانات محسوم بنفس النسب، مؤكدة أن هذا هو العرض الأخير من جانب النادي الأهلي.

ريهام حمدي: ياسر إبراهيم يقترب من التجديد

واختتمت ريهام حمدي حديثها بالتأكيد على أن مفاوضات تجديد عقد ياسر إبراهيم تسير بشكل جيد، متوقعة بنسبة كبيرة استمرار اللاعب مع الأهلي وتجديد عقده خلال الفترة المقبلة.

ويعد ياسر إبراهيم أحد العناصر المهمة في دفاع الأهلي، وتسعى إدارة النادي للحفاظ على القوام الأساسي للفريق، بالتزامن مع وضع ضوابط جديدة لعقود اللاعبين وتجديداتهم.