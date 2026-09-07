ترامب: لن نسمح بعد الآن ببيع طائرات بومباردييه في الولايات المتحدة

هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شركة "بومباردييه" الكندية، معلنًا رفضه استمرار بيع منتجاتها في السوق الأمريكية، ومتهمًا كندا بعرقلة أعمال الشركات والبنوك الأمريكية داخل أراضيها.

وقال ترامب -في منشور على منصة "تروث سوشال" اليوم الاثنين- إن أكثر من 50% من إيرادات "بومباردييه" تأتي من الولايات المتحدة، معتبرًا أن الشركة تعتمد بشكل كبير على المشترين والشركات والمطارات والخدمات الأمريكية، في وقت تمنع فيه كندا شركات أمريكية، من ممارسة أعمالها.

وأضاف ترامب: "إذا كانوا يريدون سوقنا، فعليهم التصنيع هنا، والتوقف عن معاملة أمريكا كمصدر دخلٍ لهم"، مؤكدًا أن عصر استغلال أمريكا قد انتهى.