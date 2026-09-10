وكيل صحة الأقصر يتفقد مركز العلاج الطبيعي بالضبعية استعدادًا لرفع كفاءته وتطوير خدماته

أجرى الدكتور أحمد أبو العطا، وكيل وزارة الصحة بالأقصر، مرورًا تفقديًا على مركز العلاج الطبيعي بالضبعية، يرافقه الدكتورة نهلة أبو الحجاج، مدير إدارة العلاج الطبيعي بالمديرية.

وخلال المرور، تفقد وكيل وزارة الصحة بالأقصر مبنى المركز واطلع على احتياجاته من أعمال التطوير، تمهيدًا للبدء في رفع كفاءة المبنى وتنفيذ أعمال التجديد والصيانة اللازمة، إلى جانب دعم المركز بأجهزة ومستلزمات حديثة بما يسهم في تحسين مستوى خدمات العلاج الطبيعي المقدمة للمواطنين.

وأكد وكيل وزارة الصحة على أهمية استثمار الإمكانات المتاحة والعمل على تطوير المنشآت الصحية بما يتناسب مع احتياجات المواطنين، مشيرًا إلى أن أعمال التطوير تتم من خلال التنسيق والتعاون بين وزارة الصحة والسكان ومديرية الشؤون الصحية بالأقصر ومؤسسات المجتمع المدني، بما يضمن توفير الدعم اللازم وتحقيق الاستفادة القصوى من المركز.

ويأتي ذلك في إطار جهود مديرية الشؤون الصحية بالأقصر المستمرة لتطوير ورفع كفاءة المنشآت الصحية، ودعم خدمات العلاج الطبيعي، وتحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين بمختلف مراكز ومدن المحافظة.