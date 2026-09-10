مدير آثار الأقصر يتفقد معبد أرمنت ويتابع أعمال البعثة الفرنسية بالموقع الأثري

أجرى الدكتور عبد الغفار وجدي، مدير عام آثار الأقصر، اليوم، زيارة ميدانية إلى منطقة آثار أرمنت، لمتابعة سير العمل والوقوف على مستوى الأداء داخل المنطقة، إلى جانب تفقد معبد أرمنت ومتابعة أعمال البعثة الفرنسية العاملة بالمعبد خلال الموسم الأثري الحالي.

وشملت الزيارة لقاء العاملين بمنطقة آثار أرمنت، حيث ناقش الدكتور عبد الغفار وجدي عددا من الموضوعات المتعلقة بمنظومة العمل، مؤكدا أهمية تيسير الإجراءات وتحسين الأداء الإداري بما ينعكس على انتظام العمل داخل المنطقة الأثرية.

كما تفقد مدير عام آثار الأقصر معبد أرمنت، واطلع على مستجدات أعمال البعثة الفرنسية بالمعبد خلال الموسم الحالي، وناقش مراحل العمل الجارية، في ضوء أهمية التنسيق المستمر بين مختلف الجهات والعاملين بالموقع.

وأكد الدكتور عبد الغفار وجدي ضرورة استمرار التنسيق والتعاون بما يضمن حسن سير العمل، والحفاظ على الموقع الأثري، ودعم الجهود المبذولة في أعمال البحث والتنقيب والتوثيق، بما يتناسب مع القيمة التاريخية والأثرية لمنطقة أرمنت.