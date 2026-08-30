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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

رئيس قطاع المعاهد الأزهرية يتابع اليوم العالمي للسرد القرآني من الأقصر

اليوم العالمي للسرد القرآني
اليوم العالمي للسرد القرآني
محمد شحتة

أجرى الدكتور أحمد الشرقاوي، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، متابعة لفعاليات النسخة الثالثة من «اليوم العالمي للسرد القرآني» بمحافظة الأقصر، حيث تابع انتظام أعمال السرد بمقار المعاهد الأزهرية، ومكاتب التحفيظ الأهلية.

وأكد رئيس قطاع المعاهد الأزهرية أن «اليوم العالمي للسرد القرآني» يجسد جانبًا أصيلًا من عناية الأزهر الشريف بكتاب الله تعالى، وحرصه على رعاية الطلاب وأهل القرآن، مشيرًا إلى أن السرد يمثل وسيلة تربوية وعلمية مهمة لتثبيت الحفظ وضبط التلاوة وتعزيز صلة النشء بالقرآن الكريم ومدارسته،كما أن اتساع نطاق المشاركة في النسخة الثالثة، محليًّا ودوليًّا، يعكس مكانة القرآن الكريم في وجدان الأمة، وريادة الأزهر الشريف في خدمته ونشر تعاليمه وقيمه.

اليوم العالمي للسرد القرآني

وتُنظم النسخة الثالثة من «اليوم العالمي للسرد القرآني» برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وإشراف فضيلة الشيخ أيمن، وكيل الأزهر. من خلال قطاع المعاهد الأزهرية، بمشاركة عدد من قطاعات الأزهر الشريف، وبالتعاون مع وزارات الأوقاف، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والتضامن الاجتماعي، ودار الإفتاء المصرية، والمنظمة العالمية لخريجي الأزهر بفروعها داخل مصر وخارجها، إلى جانب مشاركة دولية واسعة من 19 دولة حول العالم.

السرد القرآني اليوم العالمي للسرد القرآني يوم السرد القرآني الأزهر المعاهد الأزهرية القرآن الكريم

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