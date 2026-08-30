قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
التعليم العالي تعلن نتائج تنسيق الطلاب الحاصلين على شهادة مدارس STEM والنيل
1000 جنيه كاملة| تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يخالف التوقعات
مصر تهزم بوروندي وتتأهل لربع نهائي أمم أفريقيا للكرة الطائرة للسيدات
ترامب: سنعيد ملء الاحتياطي النفطي الاستراتيجي الأمريكي بالنفط الفنزويلي
مدبولي يسلم رئيس أنجولا دعوة الرئيس السيسي لزيارة مصر.. والاتفاق على إنشاء أول مصنع أدوية ومتحف ضخم بلواندا
مجموعك لا يناسب رغباتك؟.. تحذير مهم من مشرف التنسيق لطلاب المرحلة الثالثة
ضبط 4 متهمين في واقعة السطو على المطربة رحمة عصام
بتوجيهات الرئيس السيسي.. 7 إجراءات لضبط فواتير الكهرباء
مصالح أكثر تشابكًا.. ما هي مكاسب مصر من زيارة الرئيس الصيني شي جين بينج؟
وزير التعليم يبحث تعزيز التعاون الدولي لتطوير المناهج وبناء قدرات المعلمين
تطعيم 21 مليون طفل ورفع المناعة إلى 95%.. الصحة تتحرك لحماية الصغار
لا بيع ولا رهن.. برلماني يقدم مقترحا لتحصيل 77 مليار دولار من قناة السويس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ بني سويف يشهد تكريم الفائزين بمسابقة "أصوات من السماء"

محافظ بني سويف والنائب محمد فاروق
محافظ بني سويف والنائب محمد فاروق

شهد اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، تكريم الفائزين في  النسخة الأولى من مسابقة "أصوات السماء، التي أقيمت برعاية النائب الدكتور محمد فاروق يوسف، عضو مجلس النواب عن حزب الجبهة الوطنية "على غرار دولة التلاوة" وتحت إشراف المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف.

جاء ذلك، ضمن فعاليات الاحتفال الذي نظمته أمانة الحزب ببني سويف بذكرى المولد النبوي الشريف ، بإحدى قاعات المناسبات بمدينة بني سويف، وبحضور عدد من قيادات الأوقاف والمنطقة الأزهرية وبعض التنفيذيين وأسر وذوي المتسابقين.

وفي كلمته أعرب محافظ بني سويف عن سعادته بالتواجد في هذه الفعالية، لتكريم أبنائنا وبناتنا من حفظة القرآن الكريم، موجها الشكر للقائمين على تنظيم مسابقة (أصوات من السماء) وفي مقدمتهم النائب محمد فاروق وأمانة حزب الجبهة الوطنية، التي لا تقوم على تشجيعهم على حفظ كتاب الله فقط ، بل تمتد لتحفزهم على التلاوة والابتهال وحسن الأداء.

كما أثنى المحافظ على فكرة المسابقة التي وصفها بالشئ العظيم وهي حفظ كتاب الله وهو فضل كبير من الله، مؤكد على أهمية ألا تقتصر الاستفادة على مجرد الحفظ فقط ولكن لابد أن يكون له أثر ونتيجة في السلوك والتعامل والأخلاق وأن ينعكس ذلك في حياتنا من ترسيخ قيم الصدق والأمانة وبر الوالدين واحترام الناس ومساعدة الآخرين

وطالب محافظ بني سويف الأسر والأهالي بالاهتمام بأبنائهم وتشجعيهم على الاستمرار، لأن حفظ القرآن ليست مجرد مسابقة وتنتهي، وإنما طريق جميل يستمر مع الإنسان طوال حياته، مقدما التهنئة لكافة الفائزين بجوائز المسابقة المتنوعة والتي تشمل رحلات عمرة وأن تكون مقبولة بإذن الله ، بجانب الجوائز المادية.

وأضاف أن كل من شارك في المسابقة فهو من الفائزين لأنه اختار كتاب الله وحفظ وتعلم وشارك ، متمنيا للجميع دوام التفوق والسداد، وأن يجعل القرآن نورًا في قلوبهم وطريقًا للخير في حياتهم.

من ناحيته أشار عضو مجلس النواب الدكتور محمد فاروق إلى أن دعمه للمسابقة يأتي إيمانًا منه بأهمية الدور الذي تقوم به مثل هذه المبادرات في اكتشاف المواهب القرآنية ورعاية النشء والشباب، وترسيخ القيم الدينية الصحيحة في المجتمع.

وشدد على أن الاستثمار الحقيقي هو الاستثمار في الإنسان وبناء وعيه على أسس دينية وأخلاقية سليمة، مشيرًا إلى أن مسابقة "أصوات من السماء" تمثل نموذجًا راقيًا للتكامل بين مؤسسات الدولة والأزهر الشريف والمجتمع المدني لخدمة كتاب الله وأهله .

وأشار "فاروق" إلى أن مراحل المسابقة منذ انطلاقها علي مستوي مراكز المحافظة السبع، وصولًا إلى المرحلة النهائية شهدت تنافسًا قويًا بين نخبة من أفضل الأصوات المشاركة، وسط إقبال كبير على المسابقة، وتحت إشراف فني من لجان تحكيم متخصصة ضمت نخبة من العلماء والأئمة والمحفظين ووفق معايير دقيقة في جودة التلاوة، وضبط أحكام التجويد، وحسن الأداء في الابتهالات، بما يضمن اختيار أفضل العناصر المستحقة للتكريم .

كانت الاحتفالية _التي قدمتها الإعلامية إيمان عبد الوهاب_، قد بدأت بالسلام الجمهوري، ثم الاستماع لبعض آيات من القرآن الكريم تلاها الشيخ محمد عيد ،ثم عرض موجز عن مراحل المسابقة التي شهدت إقبالا من مختلف الفئات والأعمار، وصولا إلى مرحلة التصفيات النهائية وإعلان الفائزين في مجال الحفظ والتلاوة والابتهالات ، حيث تم تكريم الفائزين وتوزيع جوائز المسابقة ، والتي شملت تقديم 7 رحلات عمرة  موزعة بواقع ( 5 رحلات لحفظ القرآن الكريم وتلاوته+ 2 رحلة عمرة للفائزين  في مجال الابتهالات الدينية) بجانب  تكريم 200 من حفظة القرآن الكريم والمبتهلين بجوائز مالية وشهادات تقدير، وذلك وسط أجواء غامرة بالسعادة وحفاوة وإعجاب الحاضرين.
 

بني سويف محمد فاروق محافظ بني سويف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات 2026

%64.9 للحقوق والآداب 60.1%.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2026

محمد صلاح

كاراغر يعتذر لمحمد صلاح: «أنا آسف.. لم أقدّر ما قدمته لليفربول بما يكفي»

وائل جمعة مع محمد معروف

خاص.. أول رد من وائل جمعة على مفاجأة كريم حسن شحاتة بشأن محمد معروف وعلي محمود

حادث مطروح

ننشر أسماء المتوفى والمصابين في حادث دهس بشارع الإسكندرية بمرسى مطروح

الدولار

310 جنيهات تراجعا للجرام.. هبوط قوي في سعر الذهب عيار 21 الآن

هرم خوفو

بعد 4600 عام.. العلم يحل لغز صمود هرم خوفو أمام الزلازل

بيزيرا

تفاصيل جديدة بشأن موقف بيزيرا مع الزمالك

الذهب

المعدن الاصفر يعمق خسائره.. والجنيه الذهب يخسر 2480 جنيها

ترشيحاتنا

ضبط ألبان فاسدة

اللبن فيه فورمالين.. ضبط طن حليب غير صالح للاستهلاك بالمنيا ..صور

محافظ بورسعيد يستقبل وزير الشباب

محافظ بورسعيد يستقبل وزير الشباب والرياضة ورئيس الأكاديمية العربية للعلوم

جهود متنوعة

"أقوى من الإدمان".. مبادرة توعوية بكوم أمبو لتعزيز وعى الشباب بأسوان

بالصور

بعد نجاح مسلسله.. 15 صورة أثارت الجدل لـ محمد فراج وبسنت شوقى

20 صورة أثارت الجدل لـ محمد فراج و بسنت شوقى
20 صورة أثارت الجدل لـ محمد فراج و بسنت شوقى
20 صورة أثارت الجدل لـ محمد فراج و بسنت شوقى

التونة أم الماكريل أم السالمون؟.. تعرف على الأفضل لصحتك

التونة والسالمون
التونة والسالمون
التونة والسالمون

بمذاق نادر.. طريقة عمل الاستربس المقرمش في المنزل

الاستربس
الاستربس
الاستربس

فيديو

نجوم الفن وأول رئيس لمصر

4 نجوم في شخصية واحدة.. كيف ظهر أول رئيس لمصر على الشاشة؟

علاقة قص الشعر بالقوة

من الشعر الطويل للعنة شمشون.. ماذا حدث لهالاند؟

حمى تكسير العظام

تكسير العظام.. مرض فيروسي يثير القلق بعد ظهوره محليًا بأمريكا

عدوى السالمونيلا

السالمونيلا تثير القلق.. حقيقة الخطر على البيض في مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب القاهرة وبكين.. سبعون عامًا من الصداقة وشراكة تتجه نحو المستقبل

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب : النفط يضرب الاقتصاد العالمي بسبب نقص الإمدادات من الخليج العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : الحب بين الاحتياج والخوف

د.هبة محمد عيد

د.هبة محمد عيد تكتب: قاع الهامور.. الهروب الساخر من قسوة الواقع

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: بين الأصالة والتطنيش.. المجتمع المصري الآن

المزيد