محافظ بني سويف يشهد تكريم الفائزين بمسابقة "أصوات من السماء"

شهد اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، تكريم الفائزين في النسخة الأولى من مسابقة "أصوات السماء، التي أقيمت برعاية النائب الدكتور محمد فاروق يوسف، عضو مجلس النواب عن حزب الجبهة الوطنية "على غرار دولة التلاوة" وتحت إشراف المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف.

جاء ذلك، ضمن فعاليات الاحتفال الذي نظمته أمانة الحزب ببني سويف بذكرى المولد النبوي الشريف ، بإحدى قاعات المناسبات بمدينة بني سويف، وبحضور عدد من قيادات الأوقاف والمنطقة الأزهرية وبعض التنفيذيين وأسر وذوي المتسابقين.

وفي كلمته أعرب محافظ بني سويف عن سعادته بالتواجد في هذه الفعالية، لتكريم أبنائنا وبناتنا من حفظة القرآن الكريم، موجها الشكر للقائمين على تنظيم مسابقة (أصوات من السماء) وفي مقدمتهم النائب محمد فاروق وأمانة حزب الجبهة الوطنية، التي لا تقوم على تشجيعهم على حفظ كتاب الله فقط ، بل تمتد لتحفزهم على التلاوة والابتهال وحسن الأداء.

كما أثنى المحافظ على فكرة المسابقة التي وصفها بالشئ العظيم وهي حفظ كتاب الله وهو فضل كبير من الله، مؤكد على أهمية ألا تقتصر الاستفادة على مجرد الحفظ فقط ولكن لابد أن يكون له أثر ونتيجة في السلوك والتعامل والأخلاق وأن ينعكس ذلك في حياتنا من ترسيخ قيم الصدق والأمانة وبر الوالدين واحترام الناس ومساعدة الآخرين

وطالب محافظ بني سويف الأسر والأهالي بالاهتمام بأبنائهم وتشجعيهم على الاستمرار، لأن حفظ القرآن ليست مجرد مسابقة وتنتهي، وإنما طريق جميل يستمر مع الإنسان طوال حياته، مقدما التهنئة لكافة الفائزين بجوائز المسابقة المتنوعة والتي تشمل رحلات عمرة وأن تكون مقبولة بإذن الله ، بجانب الجوائز المادية.

وأضاف أن كل من شارك في المسابقة فهو من الفائزين لأنه اختار كتاب الله وحفظ وتعلم وشارك ، متمنيا للجميع دوام التفوق والسداد، وأن يجعل القرآن نورًا في قلوبهم وطريقًا للخير في حياتهم.

من ناحيته أشار عضو مجلس النواب الدكتور محمد فاروق إلى أن دعمه للمسابقة يأتي إيمانًا منه بأهمية الدور الذي تقوم به مثل هذه المبادرات في اكتشاف المواهب القرآنية ورعاية النشء والشباب، وترسيخ القيم الدينية الصحيحة في المجتمع.

وشدد على أن الاستثمار الحقيقي هو الاستثمار في الإنسان وبناء وعيه على أسس دينية وأخلاقية سليمة، مشيرًا إلى أن مسابقة "أصوات من السماء" تمثل نموذجًا راقيًا للتكامل بين مؤسسات الدولة والأزهر الشريف والمجتمع المدني لخدمة كتاب الله وأهله .

وأشار "فاروق" إلى أن مراحل المسابقة منذ انطلاقها علي مستوي مراكز المحافظة السبع، وصولًا إلى المرحلة النهائية شهدت تنافسًا قويًا بين نخبة من أفضل الأصوات المشاركة، وسط إقبال كبير على المسابقة، وتحت إشراف فني من لجان تحكيم متخصصة ضمت نخبة من العلماء والأئمة والمحفظين ووفق معايير دقيقة في جودة التلاوة، وضبط أحكام التجويد، وحسن الأداء في الابتهالات، بما يضمن اختيار أفضل العناصر المستحقة للتكريم .

كانت الاحتفالية _التي قدمتها الإعلامية إيمان عبد الوهاب_، قد بدأت بالسلام الجمهوري، ثم الاستماع لبعض آيات من القرآن الكريم تلاها الشيخ محمد عيد ،ثم عرض موجز عن مراحل المسابقة التي شهدت إقبالا من مختلف الفئات والأعمار، وصولا إلى مرحلة التصفيات النهائية وإعلان الفائزين في مجال الحفظ والتلاوة والابتهالات ، حيث تم تكريم الفائزين وتوزيع جوائز المسابقة ، والتي شملت تقديم 7 رحلات عمرة موزعة بواقع ( 5 رحلات لحفظ القرآن الكريم وتلاوته+ 2 رحلة عمرة للفائزين في مجال الابتهالات الدينية) بجانب تكريم 200 من حفظة القرآن الكريم والمبتهلين بجوائز مالية وشهادات تقدير، وذلك وسط أجواء غامرة بالسعادة وحفاوة وإعجاب الحاضرين.

