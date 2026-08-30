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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

بث مباشر.. يوم السرد العالمي لقراءة القرآن الكريم من الجامع الأزهر

الجامع الأزهر
الجامع الأزهر
محمد شحتة

نظم الجامع الأزهر فعاليات «يوم السرد القرآني»، حيث يجتمع أهل القرآن في رحاب الجامع الأزهر لتلاوة كتاب الله كاملًا في يوم واحد، في مشهد تتجدد فيه صلة القلوب بالقرآن حفظًا ومراجعةً وإتقانًا.

كما تشارك دار الإفتاء المصرية في فعاليات «يوم السرد القرآني» الذي ينظمه الأزهر الشريف بالجامع الأزهر، لتلاوة كتاب الله تعالى كاملًا في يوم واحد، في مشهد إيماني يجسد عناية الأزهر بالقرآن الكريم، وتشجيعًا على تلاوته وحفظه وتدبر آياته.

اليوم العالمي للسرد القرآني

وكشف الدكتور أبو اليزيد سلامة، رئيس إدارة شؤون القرآن بالمعاهد الأزهرية، تفاصيل فعاليات «يوم السرد القرآني»، الذي ينظمه الأزهر الشريف سنويًا في 30 أغسطس، ضمن الأنشطة الصيفية.

وقال الدكتور أبو اليزيد سلامة، إن السرد القرآني يقوم على استماع الطلاب إلى القرآن الكريم كاملًا، حيث يبدأ المشاركون من سورة الفاتحة وصولًا إلى سورة الناس، موضحًا أن بعض الطلاب يبدأون السرد منذ صلاة الفجر، ويستمر كل طالب حتى إتمام حفظه وترتيله للقرآن الكريم.

وأضاف رئيس إدارة شؤون القرآن بالمعاهد الأزهرية، في تصريح خاص لـ صدى البلد، أن هذا الحدث يُقام مرة واحدة كل عام في 30 أغسطس، ويأتي ضمن الأنشطة الصيفية التي ينظمها الأزهر الشريف للعناية بالقرآن الكريم وأهله.

وأشار إلى أن نسخة هذا العام تشهد مشاركة واسعة من عدد كبير من المؤسسات العلمية والدينية، من بينها جامعة الأزهر، ومجمع البحوث الإسلامية، ووعاظ وواعظات الأزهر، والمنظمة العالمية لخريجي الأزهر، ووزارة الأوقاف، ودار الإفتاء المصرية، إلى جانب وزارتي التضامن الاجتماعي والتربية والتعليم.

وأوضح أن وزارة الأوقاف تشارك في الفعاليات من خلال نحو 10 آلاف مسجد، فيما تمتد المشاركة إلى 19 دولة حول العالم.

ولفت رئيس إدارة شؤون القرآن بالمعاهد الأزهرية إلى أن مدينة البعوث الإسلامية تشهد مشاركة طلاب من جنسيات متعددة، من بينها ماليزيا وإندونيسيا ونيجيريا والكاميرون، مؤكدًا أن المشاركين من مختلف أنحاء العالم يواصلون تلبية دعوة فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر والمشاركة في هذا الحدث القرآني الكبير.

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