وفاءً لعطائهم.. طب الزقازيق تكرّم العاملين المحالين للمعاش والمتميزين

نظمت كلية الطب البشري بجامعة الزقازيق فعالية لتكريم عدد من العاملين المتميزين إلى جانب تكريم العاملين الذين بلغوا سن المعاش تقديرا لجهودهم وعطائهم خلال سنوات عملهم، وذلك في إطار حرص الكلية على تقدير أبنائها والوفاء لكل من أسهم في خدمة الكلية ودعم مسيرتها.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمود مصطفى طه، عميد كلية الطب البشري ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، وأحمد يوسف، مدير عام الكلية، والدكتور محمد بشير، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة سالي محمود، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة أمل عطا، وكيل الكلية السابق لشئون البيئة وخدمة المجتمع، والدكتورة عبير الهواري، مدير وحدة ضمان الجودة، إلى جانب عدد من العاملين وأعضاء الجهاز الإداري بالكلية.

وشهدت الفعالية تكريم عدد من العاملين المحالين للمعاش، وهم هشام أحمد محمد راشد، وسعيد برهومة محمد إبراهيم، ومنار محمد فتحي محمود حماده، وماجدة شحاتة بسيوني محمد، وأمينة حسنين عطية عبدالمجيد، ومنى مرسي علي مرسي، وفاطمة عراقي محمد إبراهيم، وسعيد إبراهيم سليم محمد، وفاطمة محمد حامد محمود.

وأكد الدكتور محمود مصطفى طه أن التكريم يأتي تقديرًا لعطاء المكرمين وإخلاصهم في العمل، وما قدموه من جهود أسهمت في دعم مسيرة الكلية والارتقاء بمستوى العمل بها، مشيرًا إلى أن الوفاء للعاملين وتقدير جهودهم يمثلان قيمة أساسية تحرص الكلية على ترسيخها.

من جانبه، أعرب أحمد يوسف عن تقديره واعتزازه بالعاملين المكرمين، مؤكدًا أن ما قدموه خلال سنوات خدمتهم يمثل جزءًا أصيلًا من تاريخ كلية الطب، وأن جهودهم ستظل محل تقدير وامتنان من جميع أبناء الكلية.

وفي ختام الفعالية، تم تقديم دروع التكريم للمحالين للمعاش، وشهادات التقدير للعاملين المتميزين، وسط أجواء من المحبة والتقدير، مع خالص الأمنيات للمكرمين بدوام الصحة والعافية وحياة مليئة بالخير والسعادة.