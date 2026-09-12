330 ألف و777 طالبا وطالبة ينتظمون اليوم بمدارس الغربية.. صور

أعلن ناصر حسن إسماعيل، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، أن مدارس الغربية استعدت بشكل كامل، لاستقبال الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 2026 / 2027، حيث استقبلت اليوم ١٠٢.٤٤٣ ألف طالب وطالبة، من طلاب الصف الأول والسادس الابتدائي، في حين استقبلت مدارس المرحلة الإعدادية ١٢١.٤٨٥ ألف طالب وطالبة بالصف الأول الإعدادي، واستقبلت مدارس المرحلة الثانوية ١٩.٠٩٨ ألف طالب وطالبة بالصف الأول الثانوي العام .

كما انتظمت الدراسة بجميع مراحل ومختلف نوعيات التعليم الفني، بقوة ٨٧.٧٥١ ألف طالب وطالبة بجميع مدارس التعليم الفني، حيث من المقرر وفقا لتعليمات الوزارة، إلحاق الطلاب بالصف الأول من كل مرحلة ونوعية إلى المدارس، إلى ان يتم الحاق جميع الطلاب تدريجيا خلال الأسبوع الأول من الدراسة.

توجيهات تعليم الغربية

وجاء ذلك في إطار تنفيذ توجيهات محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية.

كما كشف وكيل الوزارة، إن جميع المدارس استقبلت اليوم طلابها في انتظام وانضباط واستعداد كامل للفصل الدراسي الأول، مضيفاً أن جميع المدارس قامت بأداء مراسم تحية العلم والنشيد الوطني، والتزم جميع الطلاب بالزي المدرسي والمظهر اللائق داخل المدارس، كما قامت المدارس بالاحتفال بطلابها الجدد، وسط الأعلام والبالونات وتوزيع الكتب الدراسية، كما قامت بإعلان الجداول المدرسية بكل فصل، وتوزيع الإشراف على الأدوار والفناء والبوابات.

تحرك تنفيذي عاجل

ووجه وكيل الوزارة بضرورة تسليم الكتب لجميع الطلاب خلال الأسبوع الأول من العام الدراسي الجديد، والاهتمام بنظافة الفصول والممرات والأفنية ودورات المياه باستمرار، والتشديد على إغلاق البوابات، وتواجد مسئول الأمن بجوار البوابة الرئيسية وبحوزته دفتر الأمن، مع عدم السماح بدخول أي شخص إلا بعد تسجيل الاسم والوظيفة وساعة الحضور والخروج في دفتر الأمن.

استقبال الطلاب والطالبات

كما صرح "حسن" أن مديري عموم المديرية والإدارات التعليمية والوكلاء ولجان المتابعة والمراحل متواجدون بالمدارس منذ الصباح الباكر، لمتابعة انتظام العملية التعليمية داخل جميع مدارس المحافظة.

رفع اشغالات الباعة الجائلين

كما شهدت المدارس ومحيطها حملات النظافة ورفع الإشغالات والباعة الجائلين، من قبل رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمحافظة، واتخذت المديرية كافة الاستعدادات اللازمة لبدء الفصل الدراسي الأول في نشاط وجد، وتوفير بيئة تعليمية جيدة لأبنائنا الطلاب، متمنياً للجميع التوفيق والنجاح.