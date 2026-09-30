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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

ضبط 359 عبوة مبيدات زراعية متنوعة الأصناف غير مسجلة بوزارة الزراعية في حملات بالغربية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
الغربية أحمد علي

صادرت مديرية الزراعة بالإشتراك مع مديرية التموين والتجارة الداخلية بالغربية ، 359 عبوة مبيدات زراعية متنوعة الأصناف غير مسجلة بوزارة الزراعية ومجهولة المصدر ومحظور تداولها بالأسواق، داخل محال للمستلزمات الزراعية بمركز كفرالزيات.

توجيهات محافظ الغربية 


كان المهندس حسام الدين محفوظ مدير مديرية الزراعية بالغربية بالتنسيق مع المهندس ناصر العفيفى مدير مديرية التموين بالغربية ، قد كلفا لجنة تفتيشية مشتركة بين التموين والزراعة والجهات المعنية، لإحكام السيطرة والرقابة على سوق بيع المبيدات الزراعية بالمحلات والأسواق فى مركز كفرالزيات.

تحرك تنفيذي عاجل 


تم خلالها المرور على أماكن بيع وتداول المبيدات الزراعية بمركز كفرالزيات، وتم ضبط 359 عبوة مبيدات زراعية متنوعة الأصناف جميعها غير مسجلة بوزارة الزراعة ومجهولة المصدر ومحظور تداولها بالأسواق أو استخدامها لخطورتها على الثروة النباتية.

ردع مخالفين 

وتم التحفظ على المضبوطات وتحريزها، واتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محاضر مخالفة لأصحاب المضبوطات، وإخطار النيابة العامة المختصة لتجرى شئونها.

اخبار محافظة الغربية تحرك تنفيذي مبيدات زراعية حملات تموينية رقابية

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