القبض على أدمن صفحة لبيع المخدرات بالغربية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بالغربية لقيامه بإدارة صفحة بمواقع التواصل الإجتماعى للترويج لبيع المواد المخدرة بمقابل مادى .

رصدت الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام أحد الأشخاص بإدارة صفحة بمواقع التواصل الإجتماعى للترويج لبيع المواد المخدرة بمقابل مادى.

بالفحص أمكن تحديد وضبط القائم على إدارة الصفحة المشار إليها (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة طنطا بالغربية)، وضبط بحوزته (كمية لمخدر الآيس – أدوات تستخدم فى التعاطى – هاتف محمول "بفحصه تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى")، وبمواجهته إعترف بإدارته الصفحة المشار إليها لترويج المواد المخدرة، وحيازته لها بقصد الإتجار.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.