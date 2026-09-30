تأييد إعدام متهم في قضية إنهاء حياة سائق بالمقطم

أيدت محكمة جنايات مستأنف القاهرة، حكم أول درجة بإعدام المتهم الأول شنقًا، والسجن المشدد 10 سنوات لزوجته، في قضية إنهاء حياة سائق بالمقطم والاستيلاء على سيارته وهاتفه ومبلغ مالي.

وتعود الواقعة إلى يوليو 2024، عندما استدرج المتهم الأول المجني عليه إلى مسكنه بحجة نقل بعض المنقولات، قبل أن يعتدي عليه بسلاح أبيض، بمشاركة زوجته ونجله، وفقًا لما ورد بأمر الإحالة وحيثيات الحكم.

وأوضحت التحقيقات أن المتهمين قيدوا جثمان المجني عليه وتخلصوا منه في منطقة نائية، ثم استولوا على سيارته وهاتفه وأمواله.

واستندت المحكمة في حكمها إلى أقوال الشهود والتحريات واعترافات المتهمين وتقارير الطب الشرعي وكاميرات المراقبة.