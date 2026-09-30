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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

5 من أبناء الغربية يفوزون بمنحة عمرة من صندوق «تحيا مصر»

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

استقبل اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، بديوان عام المحافظة، 5 من أبناء المحافظة الفائزين بمنح العمرة المجانية المقدمة بدعم من صندوق «تحيا مصر»، وذلك في إطار جهود الدولة لدعم الفئات الأولى بالرعاية، وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، وإدخال البهجة والسعادة على المواطنين، بحضور عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، جاء ذلك بحضور العميد دكتور عصام عبد الله وكيل وزارة التضامن الاجتماعي.

توجيهات محافظ الغربية 

وهنأ محافظ الغربية المواطنين الفائزين بالمنح، متمنيًا لهم رحلة مباركة وأداء مناسك العمرة في أجواء روحانية ميسرة، وأن يتقبل الله منهم صالح الأعمال، ويعيدهم إلى أسرهم وذويهم سالمين، مؤكدًا أن هذه المبادرات تعكس اهتمام الدولة بالمواطنين وحرصها على دعم الفئات المستحقة، ووصول أوجه الرعاية إلى مستحقيها وفقًا للضوابط المنظمة، موضحًا أن المنح المقدمة بدعم من صندوق «تحيا مصر» تشمل جوازات السفر والتأشيرات وتذاكر الطيران ذهابًا وعودة، إلى جانب برنامج متكامل للرحلة، وملابس الإحرام وحقائب السفر والمواد الغذائية ومستلزمات السفر.

تحرك تنفيذي عاجل 

وأعرب المواطنون عن سعادتهم البالغة بلقاء محافظ الغربية، وبالفوز بمنح العمرة، مقدمين الشكر لصندوق «تحيا مصر» على ما يقدمه من دعم، وللمحافظ على حرصه على استقبالهم وتهنئتهم، مؤكدين أن هذه المنحة تمثل تحقيقًا لأمنية غالية في أداء مناسك العمرة.

اخبار محافظة الغربية تحرك تنفيذي عاجل رحلة عمرة تضامن الغربية دعم وتطوير الخدمات

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