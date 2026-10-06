في زيارة مفاجئة.. محافظ جنوب سيناء يتابع تشغيل مستشفى نويبع

أجرى اللواء الدكتور إسماعيل محمد كمال، محافظ جنوب سيناء، زيارة مفاجئة إلى مستشفى نويبع، لمتابعة سير التشغيل التجريبي، والوقوف ميدانيًا على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، والتأكد من انتظام العمل داخل المستشفى.

وتفقد المحافظ عددًا من العيادات والأقسام الطبية، وتابع انتظام العمل وتقديم الخدمات للمترددين، كما استمع إلى المواطنين للتعرف على مستوى الخدمة الطبية المقدمة لهم، ومدى سهولة الإجراءات وتيسير حصولهم على الرعاية الصحية.

كما تابع محافظ جنوب سيناء جاهزية المستشفى وانتظام أطقم الأطباء والتمريض والعاملين، إلى جانب الخدمات التي دخلت حيز التشغيل التجريبي، مؤكدًا أهمية توفير رعاية صحية متكاملة لأهالي مدينة نويبع والتجمعات التابعة لها، والارتقاء المستمر بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وتأتي الزيارة في إطار المتابعة الميدانية المستمرة للمنشآت الصحية بالمحافظة، والوقوف على انتظام تشغيل مستشفى نويبع ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، تحت مظلة الهيئة العامة للرعاية الصحية، بما يسهم في تعزيز الخدمات الطبية المقدمة لأهالي المدينة والتجمعات التابعة لها.

وتبلغ الطاقة الاستيعابية للمستشفى 24 سريرًا، ويضم عددًا من العيادات والأقسام والخدمات الطبية، بما يدعم منظومة الرعاية الصحية بمدينة نويبع، ويعزز من قدرة المنشأة على تقديم الخدمات الطبية للمواطنين.