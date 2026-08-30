عصام عبد الفتاح: لا مانع من إعلان تسجيلات الفارّ والرد على الاتهامات الكاذبة

أكد عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام، ان جميع الحالات التحكيمية المثيرة للجدل سيتم تحليلها عبر صفحة اتحاد الكرة، مشيرًا إلى ان الحكم المخطئ سيتم محاسبته

وقال عبد الفتاح في تصريحات مع كريم رمزي على راديو ميجا اف ام: الحكم المخطئ سيتم معاقبته ونحلل الحالات التحكيمية بكل حيادية ، ولدينا نية في عقد مؤتمر صحفي لتوضيح العديد من الأمور والحقائق الكاذبة في الفترة الماضية

وأضاف: محمد معروف نفى ما تم تردده عن حديثه بشأن علي محمود والأمور كلها مستجدة وليس لدينا مانع من إعلان تسجيلات غرفة الفار ولكن الأمور ستصبح سداح مداح ولكن كل شئ عن طريق اتحاد الكرة يتم

وواصل: ومن الصعب إقامة مباراة القمة بحكم مصري في ظل هذه الاتهامات وأقسم بالله الفيفا حلل بعض الحالات التحكيمية في مصر انها تمر بدون اي خطأ وبعض الحكام المصريين كانوا يقولون طرد وهذا امر كارثي