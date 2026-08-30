موعد مباراة الزمالك ومنتخب السويس بتروجت والقنوات الناقلة

يستعد فريق الزمالك لمواجهة منتخب السويس بتروجت، غدا الاثنين على ستاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة الثالثة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك استعداداته مساء اليوم الأحد على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، في إطار الاستعداد للقاء منتخب السويس بتروجت في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك ضد منتخب السويس بتروجت

ويلعب الزمالك ضد منتخب السويس بتروجيت في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة وتذاع عبر قناة أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري في مصر والشرق الأوسط.

وشهدت تدريبات الأمس تخصيص الجهاز الفني فقرة بدنية خاصة للاعبين خلال المران ، وتولى البرتغالي نونو كوستا ريبيرو مدرب الأحمال، الإشراف على الفقرة البدنية للاعبين والتي بدأت بالركض حول الملعب، بالإضافة إلى بعض التدريبات الخفيفة بالكرة.

وبعدها، خاض اللاعبون فقرة فنية، و قام الجهاز الفني بتقسيم اللاعبين لمجموعات لخوض تدريبات خططية، وحرص معتمد جمال وجهازه المعاون على توجيه اللاعبين خلال هذه الفقرة.

واختتم الزمالك مران أمس بخوض تقسيمة فنية مصغرة لتنفيذ ما تم التدريب عليه في الفقرة الخططية، في إطار الاستعداد للمباراة المقبلة في الدوري.



