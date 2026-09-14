تحصين 76 ألف رأس ماشية لمكافحة الحمى القلاعية والوادي المتصدع بالمنيا

أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، استمرار تنفيذ الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، حيث جرى تحصين أكثر من 76 ألف رأس ماشية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، في إطار جهود الدولة للوقاية من الأمراض الوبائية، والحفاظ على الثروة الحيوانية ودعم منظومة الأمن الغذائي.

ووجّه المحافظ بمواصلة تكثيف أعمال التحصين والوصول إلى أكبر عدد من رؤوس الماشية المستهدفة، مع التوسع في المرور الميداني على القرى والنجوع ومنازل المربين، بالتوازي مع تكثيف برامج التوعية والإرشاد البيطري بأهمية التحصين الدوري واتباع الإجراءات الوقائية، مؤكدًا أن حماية الثروة الحيوانية تسهم في دعم المربين وتعزيز الإنتاج الحيواني.

وأوضح الدكتور رمضان توفيق، مدير عام مديرية الطب البيطري بالمنيا، أن الفرق البيطرية تواصل أعمالها من خلال الإدارات والوحدات البيطرية بمختلف مراكز المحافظة، إلى جانب فرق ميدانية تستهدف الوصول إلى المربين وحصر الحيوانات المستهدفة وتسجيلها وترقيمها، ومتابعة حصولها على الجرعات المقررة وفق البرنامج الزمني للحملة.

وأشار إلى استمرار جهود التوعية للمربين بأهمية التحصين باعتباره خط الدفاع الأول للحد من انتشار الأمراض الوبائية، والحفاظ على صحة وسلامة الحيوانات، لافتًا إلى مواصلة الفرق البيطرية العمل بمختلف المناطق والقرى والنجوع للوصول إلى المستهدف واستكمال المستحقات التحصينية للحيوانات.