رئيس اتحاد اليد يستقبل بعثة منتخب الشباب أبطال أفريقيا بالورود

وصلت بعثة منتخب مصر للشباب لكرة اليد إلى القاهرة اليوم قادمة من كوت ديفوار، عقب التتويج بلقب بطولة أمم أفريقيا، بعد الفوز على منتخب تونس بنتيجة 31-29 في المباراة النهائية.
كان في استقبال أبطال أفريقيا بمطار القاهرة خالد فتحي، رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، الذي حرص على استقبال البعثة بالورود، وتقديم التهنئة إلى الجهاز الفني واللاعبين، بعد الإنجاز القاري والتتويج باللقب.
وقدم منتخب شباب اليد مشوارًا قويًا في البطولة، توجّه بالتأهل إلى المباراة النهائية بعد الفوز الكبير على أنجولا بنتيجة 37-10 في الدور نصف النهائي.
كان المنتخب قد حجز بطاقة التأهل إلى نصف النهائي بعد اكتساح ليبيا بنتيجة 40-15 في الدور ربع النهائي.
وفي دور المجموعات، حقق منتخب مصر ثلاثة انتصارات متتالية، بالفوز على الكونغو الديمقراطية بنتيجة 38-15، ثم الكونغو برازافيل بنتيجة 42-19، وأخيرًا الكاميرون بنتيجة 30-18، ليواصل طريقه بنجاح حتى اعتلاء عرش القارة.
وضمت قائمة منتخب الشباب في بطولة أفريقيا:
حراسة المرمى: " مصطفى أحمد – عمر أحمد – محمد هشام، صانعو الألعاب: يوسف عبدالغني – حمزة وليد – مؤمن نقيب، الجناح الأيمن: عبدالرحمن أشرف – يوسف فريد – ياسين خالد ، الجناح الأيسر:
عمر بركة – معاذ السيد ، الظهير الأيسر: يحيى الكردي – أحمد حلمي، الظهير الأيمن: محمد عدلان – يوسف عمرو، لاعبو الدائرة: علي مدبولي – عمر رضا " .