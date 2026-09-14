ضبط 14 طن مخللات فاسدة داخل مصنع غير مرخص بالمنيا

تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا من ضبط كميات كبيرة من المخللات غير الصالحة للاستخدام الآدمي، داخل مصنع غير مرخص بطريق المحيط بإحدى قرى مركز المنيا ، خلال حملة رقابية للتفتيش على المنشآت الغذائية.

وكشفت الحملة شنتها إدارة شؤون البيئة بالوحدة المحلية عن قيام المصنع بتصنيع المخللات باستخدام مواد منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام الآدمي، فضلًا عن وجود يرقات وحشرات ومظاهر تلف وعفن داخل كميات من المخللات، بما يشكل خطرًا على صحة وسلامة المواطنين.

وأسفرت الحملة عن ضبط 125 كيلوجرامًا من الملح منتهي الصلاحية، بالإضافة إلى 93 برميلًا من المخللات غير الصالحة للاستخدام الآدمي، بإجمالي نحو 14 طنًا.

وجرى التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير المحاضر اللازمة حيال المخالفات، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات المقررة قانونًا.

وتأتي الحملة تنفيذًا لتوجيهات اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، بتكثيف الحملات الرقابية والتصدي للمنشآت المخالفة، وبناءً على تكليفات الدكتور سعيد محمد، رئيس مركز ومدينة المنيا، بتشديد الرقابة على المنشآت الغذائية، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين

