اليابان تجري أول تدريب لإجلاء السكان بالسيارات تحسبًا لتسونامي مدمر في "هوكايدو"

أجرت الشرطة اليابانية اليوم "الثلاثاء" تدريبًا للإجلاء باستخدام السيارات في مدينة (تومـاكـوماي) بمحافظة "هوكايدو" شمالي البلاد، في إطار الاستعداد للتعامل مع موجات مد عاتية "تسونامي" كبير قد يضرب الساحل المطل على المحيط الهادئ عقب وقوع زلزال قوي.

وشارك أكثر من 200 شخص، بينهم سكان ومسئولون من الحكومة المحلية، في التدريب الذي يُعد الأول من نوعه، وجاء بعد تسجيل اختناقات مرورية كبيرة في أعقاب إصدار تحذير من تسونامي في الجزيرة الرئيسية الواقعة أقصى شمال اليابان العام الماضي.

وشمل التدريب نحو 200 مركبة، من بينها حافلات وشاحنات، فيما استخدمت شرطة هوكايدو طائرات لالتقاط صور جوية للمناطق التي شهدت عملية الإجلاء، للاستفادة منها في التخطيط والاستجابة للكوارث مستقبلاً.

وكانت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية قد دعت السكان إلى الاستعداد لاحتمال وقوع زلزال هائل على امتداد خندقي اليابان وتشـيشيما قبالة الساحل الشمالي للبلاد، فيما افترض سيناريو التدريب تعرض تومـاكـوماي لزلزال بلغت شدته 5 درجات عليا على مقياس شدة الزلازل الياباني المؤلف من 7 درجات.

ويأتي التدريب في أعقاب ما شهدته المدينة في يوليو 2025، عندما أدى تحذير من تسونامي أصدرته السلطات عقب زلزال بلغت قوته 8.8 درجة قبالة شبه جزيرة كامتشاتكا الروسية إلى ازدحام الطرق بالسيارات المتجهة إلى المناطق المرتفعة.