رئيس قبرص والسفير الأمريكي لدى نيقوسيا يبحثان القضايا الأمنية والعلاقات بين البلدين

بحث الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس، والسفير الأمريكي المعين حديثًا لدى نيقوسيا جون بريسلو، خلال اجتماع اليوم الثلاثاء، القضايا الأمنية والتطورات في منطقة شرق المتوسط، إلى جانب تحسين العلاقات بين قبرص والولايات المتحدة.

وناقش الطرفان -حسبما أوردت صحيفة "سايبرس ميل" القبرصية- القضايا المتعلقة ببرنامج الإعفاء من التأشيرة، والطاقة، بما في ذلك وجود شركتين أمريكيتين كبيرتين في قبرص، فضلاً عن التعاون الثنائي في قطاعات أخرى، بما في ذلك التجارة والأمن.

وقال السفير الأمريكي، عقب الاجتماع، إنه تحدث مع الرئيس القبرصي عن التعاون الرائع بين واشنطن ونيقوسيا وجميع المشاريع التي تتعاون فيها البلدان، معربًا عن سعادته بوجوده في قبرص، وتطلعه إلى تعزيز التعاون مع خريستودوليدس.

ومن المقرر أن يزور بريسلو قاعدة أندرياس باباندريو الجوية في بافوس كإحدى خطواته التالية. ويجرى العمل حالياً على توسيع القاعدة الجوية بتمويل أمريكي، مما سيسمح لها باستيعاب طائرات النقل ودعم المهام الطارئة أو الإنسانية.