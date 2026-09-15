40 ألف قنبلة ثقيلة.. صفقة أمريكية ضخمة لإسرائيل بقيمة 2.8 مليار دولار

ذكرت صحيفة “واشنطن بوست”، اليوم الثلاثاء، نقلاً عن مصدر أمريكي، أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تمضي قدماً في إجراءات إبرام صفقة أسلحة ضخمة مع إسرائيل تبلغ قيمتها نحو 2.8 مليار دولار، وتضم عشرات الآلاف من القنابل الثقيلة والرؤوس الحربية الخارقة للأهداف.

وبحسب التقرير، تشمل الصفقة 40 ألف قنبلة، يزن كل منها نحو 907 كيلوغرامات، من بينها 20 ألف قنبلة MK-84 و20 ألف قنبلة من طراز BLU-117، إضافة إلى 20 ألف رأس حربي من طراز I-2000. ومن المقرر تمويل الصفقة من أموال دافعي الضرائب الأمريكيين، فيما تعد، وفق الصحيفة، الأكبر من نوعها خلال السنوات الأخيرة.

وأفادت "واشنطن بوست" بأن الصفقة عرضت بصورة غير رسمية على اللجان البرلمانية المختصة، لكنها لا تزال بحاجة إلى موافقة الكونغرس الأمريكي. وقد تشكل عملية إقرارها اختباراً للحزب الديمقراطي، وسط تزايد الانتقادات لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وتوترات وصفتها الصحيفة بأنها غير مسبوقة في العلاقات بين واشنطن وتل أبيب.

وتأتي الصفقة في ظل استمرار الانتقادات الأمريكية والدولية للعمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة ولبنان وسوريا. كما تتجاوز قيمتها صفقة أسلحة سابقة بلغت 2.04 مليار دولار وأُقرت عام 2025 بعد تجاوز المراجعة المعتادة في الكونغرس.

وتُعد قنبلة MK-84 من أكثر الذخائر تدميراً في الترسانات الغربية، وقد استخدمها الجيش الإسرائيلي، وفق التقرير، مئات المرات في غزة ولبنان. كما تعرضت إسرائيل لانتقادات بسبب استخدامها في مناطق صنفتها مناطق آمنة للمدنيين في غزة.

وكانت إدارة جو بايدن قد جمدت شحنة من هذه القنابل في ربيع 2024 خشية إلحاق أضرار بالمدنيين الفلسطينيين، قبل أن تتغير السياسة بعد عودة ترامب إلى البيت الأبيض في يناير 2025. ولا تزال الصفقة بحاجة إلى مصادقة الكونغرس قبل إتمامها.