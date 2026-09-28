السلام عليكم كيف الحال.. نجل رونالدو يفاجئ الجميع ويتحدث بالعربية مع زميله في النصر

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر خلاله كريستيانو جونيور، نجل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، وهو يتحدث باللغة العربية مع زميله في قطاع الناشئين بنادي النصر السعودي.

وظهر كريستيانو جونيور في الفيديو برفقة زميله السعودي سيف، حيث بدأ حديثه باللغة العربية، موجهًا التحية إلى زميله قائلًا: «السلام عليكم، كيف الحال سيف؟ إن شاء الله تكونوا طيبين.. لاعب جيد»، قبل أن ينتقل إلى الحديث باللغة الإنجليزية.

وخلال المقطع، تحدث نجل قائد النصر عن كرة القدم، وأشاد بموهبة زميله سيف وقدراته ومستواه داخل الملعب، في ظهور لفت انتباه متابعي مواقع التواصل الاجتماعي.

كريستيانو جونيور في السعودية

ويعيش كريستيانو جونيور في السعودية منذ انتقال والده، كريستيانو رونالدو، إلى صفوف نادي النصر في يناير 2023، حيث انضم إلى قطاع الناشئين بالنادي وواصل تدريباته ومشاركاته مع فرق الفئات السنية.

وخلال السنوات التي قضاها في السعودية، أصبح جونيور معتادًا على الأجواء المحلية داخل النادي وخارجه، وهو ما انعكس على قدرته على استخدام بعض الكلمات والعبارات باللغة العربية في حديثه مع زملائه.

ويواصل كريستيانو جونيور مسيرته في كرة القدم داخل قطاع الناشئين بنادي النصر، وسط متابعة مستمرة لمسيرته باعتباره نجل أحد أبرز نجوم كرة القدم في العالم.