قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اعرف متى يبدأ وقتها الشرعي؟.. فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة
«أول أكتوبر».. التأمينات تستعد لصرف المعاشات لـ 11.5 مليون مستحق بالزيادة الجديدة
القبض على طرفي مشاجرة بسبب حادث تصادم في الإسكندرية.. وهذه عقوبتهما
الطقس اليوم الجمعة.. أمطار تصل للقاهرة وظاهرة جوية خطرة تستمر 4 ساعات
أين ذهبت الـ17 مليار دولار لإعمار غزة؟.. متحدثة الخارجية الأمريكية تكشف التفاصيل| خاص
وزير خارجية بريطانيا يحذر عراقجي: لن نتهاون مع أي نشاط إيراني عدائي على أراضينا
مساعد وزير الخارجية الأسبق لصدى البلد: مفاوضات خلف الكواليس تقود لتهدئة بين أمريكا وإيران
للمستفيدين رسميا.. موعد صرف معاش تكافل وكرامة شهر أكتوبر 2026
تحدث في قاعة مهجورة.. صحيفة إسرائيلية تنتقد خطاب نتنياهو بالأمم المتحدة
إنت جاي المدرسة ليه؟.. مدرس شبين القناطر: تعرضت للإهانة وأطالب بحقي بالقانون
إيران: تبادل رسائل مع أمريكا عبر الوسيط القطري ومستعدون لاستئناف المفاوضات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

هالاند يتخطى رونالدو وإبراهيموفيتش بعد ثنائية مباراة النرويج والدنمارك

هالاند
هالاند
رباب الهواري

قاد النجم النرويجي إيرلينج هالاند منتخب بلاده لتحقيق فوز مثير على نظيره الدنماركي بنتيجة 3-2، في المباراة التي جمعت المنتخبين ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية، ليواصل مهاجم مانشستر سيتي تألقه اللافت مع منتخب النرويج.

وشهدت المباراة إثارة كبيرة منذ دقائقها الأولى، حيث نجح منتخب النرويج في التقدم مبكرًا عن طريق أوسكار بوب، الذي سجل الهدف الأول في الدقيقة 14، قبل أن يضيف هالاند الهدف الثاني بعد أربع دقائق فقط، ليمنح منتخب بلاده أفضلية مبكرة.

الدنمارك تعود للمباراة

لم يستسلم المنتخب الدنماركي بعد تأخره بهدفين، ونجح ميكيل دامسجارد في تقليص الفارق عند الدقيقة 25، لتشتعل المنافسة بين المنتخبين خلال أحداث اللقاء.

وفي الشوط الثاني، تمكن راسموس هويلوند من تسجيل هدف التعادل لصالح الدنمارك في الدقيقة 60، لتصبح المباراة مفتوحة على جميع الاحتمالات.

لكن هالاند كان له رأي آخر، حيث عاد ليسجل هدفه الشخصي الثاني والثالث لمنتخب النرويج في الدقيقة 74، ليحسم الانتصار لبلاده ويمنحها ثلاث نقاط مهمة.

وعزز هالاند سجله التهديفي التاريخي مع منتخب النرويج، بعدما وصل إلى 64 هدفًا خلال 56 مباراة دولية فقط، ليواصل تحطيم الأرقام القياسية على المستوى الدولي.

وبثنائيته أمام الدنمارك، تجاوز هالاند الثنائي البرازيلي رونالدو والسويدي زلاتان إبراهيموفيتش، بعدما أنهى كل منهما مسيرته الدولية برصيد 62 هدفًا.

أرقام استثنائية لهالاند

ويواصل المهاجم النرويجي تقديم مستويات هجومية مميزة، إذ خاض 72 مباراة منذ بداية الموسم الماضي، ونجح خلالها في المساهمة بـ78 هدفًا، بعدما سجل 67 هدفًا وصنع 11 تمريرة حاسمة.

وتؤكد هذه الأرقام حجم التأثير الهجومي لهالاند، سواء مع ناديه أو منتخب بلاده، في ظل استمراره في تسجيل الأهداف وتحطيم الأرقام القياسية

منتخب النرويج هالاند الدنمارك دورى الامم الاوروبية اخبار الرياضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تغيير الساعة

تأخير الساعة يوم خميس رسميًا.. الساعة 12 تعود 11 مساء في هذا الموعد

نتنياهو

سأتركه للوفد الإيراني.. نتنياهو يفاجئ الأمم المتحدة بجهاز «ستارلينك»

رسوم إنستاباي

رسوم إنستاباي بعد قرار البنك المركزي رسميًا.. هتحول 1000 جنيه بكام؟

سعر الذهب

1400 جنيه| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 بعد قرار البنك المركزي

قطع المياه

قطع المياه عن شوارع العروبة و الإخلاص من شارع عثمان محرم حتى محور عمرو بن العاص

سعر الجنيه الذهب

بعد ساعات من تحديد سعر الفائدة.. الجنيه الذهب يفقد1360 جنيهاٌ في الصاغة الآن

شهادات الادخار في البنوك المصرية

بعد قرار «المركزي» بشأن الفائدة.. تفاصيل شهادات الادخار في البنوك

مرتبات أكتوبر 2026.. موعد الصرف والمتأخرات والحد الأدنى للأجور

مرتبات أكتوبر 2026.. موعد الصرف والمتأخرات والحد الأدنى للأجور

ترشيحاتنا

كريم عبد الجواد

كريم عبد الجواد يكشف كواليس كتابة اسمه على مضرب الإسكواش

اخبار التوك شو

توك شو| بكري: المنطقة على شفا أزمة كبيرة بسبب إيران.. وعبدالعاطي: مصر ترفض أي محاولات للتهجير أو تصفية القضية الفلسطينية

الدكتور خليل فاضل، استشاري الطب النفسي

خبير نفسي يحذر من فخ واتساب: الكلمات المكتوبة تفتح بابا واسعا لسوء الفهم

بالصور

بإطلالة بيضاء ناعمة.. رانيا منصور تخطف الأنظار في أحدث ظهور

رانيا منصور
رانيا منصور
رانيا منصور

أطعمة يجب تجنب وضعها في اللانش بوكس.. وإليكم البدائل الصحية

أطعمة يجب تجنبها في اللانش بوكس
أطعمة يجب تجنبها في اللانش بوكس
أطعمة يجب تجنبها في اللانش بوكس

رينو 8 جورديني تعود من الستينيات بتصميم عصري| صور

رينو 8 جورديني
رينو 8 جورديني
رينو 8 جورديني

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: أين تقع مصر في منظور خريطة نفوذ الطاقة الجديدة

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: طقوس اللعبة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ني أوسر رع

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أمن الطاقة.. رهان الاستقرار

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: الشرق الأوسط إلى مرحلة جديدة

المزيد