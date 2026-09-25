هالاند يتخطى رونالدو وإبراهيموفيتش بعد ثنائية مباراة النرويج والدنمارك

قاد النجم النرويجي إيرلينج هالاند منتخب بلاده لتحقيق فوز مثير على نظيره الدنماركي بنتيجة 3-2، في المباراة التي جمعت المنتخبين ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية، ليواصل مهاجم مانشستر سيتي تألقه اللافت مع منتخب النرويج.

وشهدت المباراة إثارة كبيرة منذ دقائقها الأولى، حيث نجح منتخب النرويج في التقدم مبكرًا عن طريق أوسكار بوب، الذي سجل الهدف الأول في الدقيقة 14، قبل أن يضيف هالاند الهدف الثاني بعد أربع دقائق فقط، ليمنح منتخب بلاده أفضلية مبكرة.

الدنمارك تعود للمباراة

لم يستسلم المنتخب الدنماركي بعد تأخره بهدفين، ونجح ميكيل دامسجارد في تقليص الفارق عند الدقيقة 25، لتشتعل المنافسة بين المنتخبين خلال أحداث اللقاء.

وفي الشوط الثاني، تمكن راسموس هويلوند من تسجيل هدف التعادل لصالح الدنمارك في الدقيقة 60، لتصبح المباراة مفتوحة على جميع الاحتمالات.

لكن هالاند كان له رأي آخر، حيث عاد ليسجل هدفه الشخصي الثاني والثالث لمنتخب النرويج في الدقيقة 74، ليحسم الانتصار لبلاده ويمنحها ثلاث نقاط مهمة.

وعزز هالاند سجله التهديفي التاريخي مع منتخب النرويج، بعدما وصل إلى 64 هدفًا خلال 56 مباراة دولية فقط، ليواصل تحطيم الأرقام القياسية على المستوى الدولي.

وبثنائيته أمام الدنمارك، تجاوز هالاند الثنائي البرازيلي رونالدو والسويدي زلاتان إبراهيموفيتش، بعدما أنهى كل منهما مسيرته الدولية برصيد 62 هدفًا.

أرقام استثنائية لهالاند

ويواصل المهاجم النرويجي تقديم مستويات هجومية مميزة، إذ خاض 72 مباراة منذ بداية الموسم الماضي، ونجح خلالها في المساهمة بـ78 هدفًا، بعدما سجل 67 هدفًا وصنع 11 تمريرة حاسمة.

وتؤكد هذه الأرقام حجم التأثير الهجومي لهالاند، سواء مع ناديه أو منتخب بلاده، في ظل استمراره في تسجيل الأهداف وتحطيم الأرقام القياسية