جواو فيليكس يفتح باب العودة لأوروبا.. ويكشف موقفه من صناعة هدف رونالدو رقم 1000

يعيش جواو فيليكس فترة مميزة في مسيرته منذ انتقاله إلى نادي النصر السعودي، بعدما استعاد جزءًا كبيرًا من الثقة والتألق، إلى جانب خوض تجربة مختلفة باللعب بجوار النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

ورغم شعوره بالراحة في السعودية ونجاحه مع النصر، فإن العودة إلى الملاعب الأوروبية لا تزال ضمن خطط المهاجم البرتغالي، مؤكدًا أن اللعب في دوري أبطال أوروبا ومواجهة أفضل أندية العالم يمثلان طموحًا بالنسبة له.

فيليكس يتألق مع البرتغال

وظهر فيليكس بصورة مميزة خلال المباراة الأخيرة لمنتخب البرتغال أمام ويلز، بعدما سجل هدف الفوز، ليواصل تقديم مستويات لافتة مع منتخب بلاده.

وحصل اللاعب على إشادة كبيرة من جورجي جيسوس، المدير الفني الذي سبق له تدريبه في السعودية، في ظل التطور الذي طرأ على مستواه منذ انتقاله إلى النصر.

وأكد فيليكس أن هدفه الأكبر مع منتخب البرتغال هو التتويج ببطولة كبرى، خاصة بعد الخروج أمام إسبانيا في كأس العالم 2026.

وقال في تصريحات نقلتها صحيفة «أبولا»: «أريد الفوز بلقب كبير مع المنتخب. إسبانيا منعتنا من ذلك في كأس العالم».

وأضاف: «إسبانيا استحقت اللقب، فقد لعبوا بشكل جيد. كانت لديهم أفكار واضحة جدًا، وكانوا أبطالًا لأنهم استحقوا ذلك».

جواو فيليكس: أصبحت لاعبًا أفضل مع النصر

وتحدث فيليكس عن تجربته مع النصر، مؤكدًا أن الموسم الماضي كان مهمًا للغاية في مسيرته، بعدما ساهم في تتويج الفريق بلقب الدوري السعودي بعد غياب 7 سنوات.

وقال: «أشعر بأنني لاعب أفضل الآن. أفهم اللعبة بشكل أفضل، وأفهم لحظات المباراة. ليس الأمر نفسه أن تكون في عمر 26 عامًا كما في عمر 20 أو 21 عامًا».

وتابع: «أشعر بأنني لاعب أكثر خبرة الآن، أيضًا بسبب أنني ألعب في مركزي، وفي أسلوب لعب يستفيد من قدراتي لصالح الفريق. هذا ساعدني، وبهذه الطريقة أستطيع مساعدة الفريق أكثر».

وأضاف: «كما قلت دائمًا، لدي ثقة بنفسي، وأعتقد أنني عندما ألعب في مركزي، يمكنني دائمًا مساعدة الفريق أكثر، وهذا ما حدث العام الماضي».

دوري أبطال أوروبا يعيد فيليكس إلى أوروبا

ورغم تأكيده على سعادته مع النصر، لم يغلق جواو فيليكس الباب أمام العودة إلى أوروبا، مشيرًا إلى أن الفكرة موجودة بالفعل في حساباته، لكن دون تحديد موعد نهائي لهذه الخطوة.

وقال: «فكرت في ذلك، ربما ليس الآن. لا أعرف إذا كان في نهاية هذا الموسم أو التالي، لكن لدي رغبة في العودة».

وأضاف: «أن تلعب في دوري الأبطال، أن تلعب ضد أفضل فرق العالم، وبالطبع هذا في ذهني».

فيليكس يخطط لصناعة هدف رونالدو رقم 1000

وتحدث جواو فيليكس عن علاقته بكريستيانو رونالدو، مؤكدًا أن اللعب إلى جواره مع المنتخب والنادي يمثل مصدر فخر بالنسبة له.

وأشار إلى أن تتويج النصر بلقب الدوري الموسم الماضي كان مميزًا بالنسبة له، خاصة بعدما ساهم في مساعدة رونالدو خلال مسيرته لتحقيق أهدافه.

وعن إمكانية صناعة التمريرة الحاسمة التي تمنح رونالدو هدفه رقم 1000 في مسيرته، قال فيليكس: «فكرت في ذلك بالفعل. عندما يتبقى له هدف واحد، سأنظر إذا كان بإمكاني أن أصنع له التمريرة الحاسمة».

وأوضح: «ذلك الهدف سيبقى في تاريخ كرة القدم، وأن أساهم فيه سيكون لحظة رائعة».

فخر باللعب مع رونالدو

وأعرب فيليكس عن سعادته الكبيرة بكونه زميلًا لرونالدو في المنتخب والنادي، قائلًا: «هذا أمر لم يفعله كثير من الناس، أن تلعب معه في المنتخب والنادي. إنه فخر».

وتابع: «كبرنا ونحن نشاهده كقدوة لنا، ومرجع، والآن يمكنني مشاركة لحظات معه».

ذكريات برشلونة.. وموقفه من ريال مدريد

وتطرق جواو فيليكس إلى تجربته السابقة مع أتلتيكو مدريد، مؤكدًا أنه لا يشعر بالندم رغم أن الأمور لم تسر بالشكل الذي كان يتمناه.

وقال: «عشت لحظات جميلة جدًا ومهمة جدًا في أتلتيكو. بالطبع تمنيت لو سارت بشكل أفضل، لكن هذه هي كرة القدم، هذا جزء من التطور كلاعب كرة قدم. ساعدني ذلك على النمو والتعلم».

كما تحدث عن الفترة التي قضاها مع برشلونة على سبيل الإعارة، مؤكدًا أنها كانت تجربة إيجابية بالنسبة له، رغم عدم تحقيق أي بطولة.

وقال: «في النهاية لم نفز بأي شيء، لكن مجرد اللعب في برشلونة جعلني سعيدًا جدًا. كان حلم طفولتي، وحلم والدي وأخي. كان فخرًا».

أما بشأن إمكانية الانتقال إلى ريال مدريد، فجاء رد فيليكس حاسمًا، حيث قال: «لو حدث ذلك كنت سأكون أكبر خائن»، في إشارة إلى رفضه تمثيل غريم أتلتيكو مدريد وبرشلونة.