البنك العربي الأفريقي الدولي يعد الجيل القادم من الرؤساء التنفيذيين

يواصل البنك العربى الافريقى الدولى، على مدار الأعوام الثلاثة الماضية، تطوير منظومة التعلم و تحسين الاداء من خلال إتاحة فرص متنوعة لموظفيه لتعزيز قدراتهم والاستعداد لأدوار قيادية مستقبلية.

واليوم، يستفيد أكثر من 3,000 موظف من مجموعة واسعة من فرص التعلم والتطوير، تشمل:

‎• منصة Udemy Business، للتعلم الرقمي المدعوم بالذكاء الاصطناعي.

• معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT)، من خلال فرص التعلم في مجالي التكنولوجيا والابتكار.

• مبادرات مطورة داخليًا، من بينها AI Champions Program، وGamified Simulation League، والأكاديميات المتخصصة، وبرنامج التناوب الوظيفي الداخلي “The Catalyst”.

• تجارب تفاعلية لاستكشاف دور الذكاء الاصطناعي في تطوير بيئة العمل، مع التأكيد على أهمية التفكير النقدي واتخاذ القرارات المستنيرة.

كما احتفل البنك مؤخرًا بتخرج عدد من فريق إدارته العليا من برنامج القيادة التنفيذية العليا بكلية هارفارد للأعمال.

وخلال الاحتفال، صرح تامر وحيد نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك:

«البنك العربى الافريقى الدولى هو وجهة للتعلم والتطور المهني، وعندما تتاح الفرصة، كن مستعدًا.»