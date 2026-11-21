أعلنت شركتا "AMD" و"Unsloth" عن إتاحة ميزة الاستدلال المحلي للذكاء الاصطناعي عبر وحدات المعالجة العصبية (NPU) داخل تطبيق "Unsloth Desktop"، بدءاً من معالجات "AMD Ryzen AI" المبنية على معمارية "XDNA 2" والإصدارات الأحدث.

تسريع الذكاء الاصطناعي محلياً عبر معالجات AMD Ryzen AI

أوضح تقرير تقني نشره موقع "Phoronix" أن التحديث الجديد يتيح لتطبيق "Unsloth Desktop" الاستفادة من وحدات المعالجة العصبية الحديثة وهي شرائح متخصصة لتسريع مهام الذكاء الاصطناعي في أجهزة اللاب توب والكمبيوتر المكتبي المزودة بمعالجات "Ryzen AI" لتحقيق سرعة أعلى في تشغيل النماذج الذكية محلياً دون الاعتماد الكامل على الإنترنت.

وأشار الموقع إلى وجود أكثر من 100 تطبيق وسير عمل لوكلاء الذكاء الاصطناعي (Agentic AI) متوافقين بالفعل للعمل مع تطبيق "Unsloth" عبر وحدات معالجة "Ryzen AI"، حيث يعتمد هذا الدعم التقني على برمجيات "AMD" مفتوحة المصدر "Lemonade" و"FastFlowLM" لتشغيل النماذج وتنفيذ عمليات الاستدلال بكفاءة.

دعم نظام Linux إلى جانب Windows وتفاصيل التوفر

لفت التقرير إلى أن هذا التعاون التقني بين "AMD" و"Unsloth" لا يقتصر على نظام تشغيل "Microsoft Windows" فحسب، بل أكدت شركة "AMD" مسبقاً أن دعم وحدات المعالجة العصبية في "Unsloth Desktop" يعمل بكفاءة كاملة على إصدارات نظام "Linux" أيضاً.

وبحسب ما ذكره الموقع، يمكن للمهتمين والمطورين الاطلاع على المزيد من التفاصيل التقنية حول هذا التكامل وطريقة الاستفادة من مزايا تسريع النماذج الذكية محلياً عبر المدونة الرسمية لشركة "AMD".