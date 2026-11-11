Zen 6 من AMD.. ثورة تقنية تضاعف الأداء وتستهدف الذكاء الاصطناعي

كشفت شركة (AMD) رسمياً عن الجيل السادس من معالجاتها الخارقة المخصصة للخوادم (EPYC 9006).

وتأتي هذه المعالجات بمعمارية (Zen 6) الجديدة كلياً، والتي تقدم قفزة غير مسبوقة في عدد الأنوية وسرعة معالجة البيانات، مما يجعلها وحشاً تقنياً جاهزاً لاكتساح الأسواق.

زيادة ضخمة في عدد الأنوية

وبحسب تقرير نشره موقع "تيك باور أب" (TechPowerUp) التقني، شهدت معمارية (Zen 6) أكبر زيادة في عدد الأنوية منذ إطلاق الجيل الثاني.

وتعتمد المعمارية الجديدة على دقة تصنيع متطورة جداً (2 نانومتر) من شركة (TSMC)، مما سمح بوضع 12 نواة أداء في شريحة واحدة، بزيادة قدرها 50% مقارنة بالجيل السابق، مع ذاكرة تخزين مؤقتة (كاش) بحجم 48 ميجابايت لضمان سرعة نقل البيانات.

أنوية صغيرة بأداء جبار

ولم تكتف الشركة بذلك، بل أطلقت نسخة مضغوطة من هذه الأنوية تُعرف باسم (Zen 6c).

وتتميز هذه الأنوية بأنها تشغل مساحة أصغر بكثير، لكنها تقدم نفس الكفاءة والأداء للأنوية العادية باستثناء فرق بسيط في السرعة القصوى.

وبفضل هذا التصميم العبقري، تمكنت (AMD) من حشر 32 نواة كاملة في شريحة واحدة، لتبلغ سعة المعالج الواحد رقماً خيالياً يصل إلى 256 نواة! وهذا يعني قدرة المعالج على تنفيذ آلاف العمليات المعقدة في نفس اللحظة دون أي بطء.

قفزة في الذكاء الاصطناعي

وأكد التقرير أن هذه التحديثات رفعت سرعة تنفيذ الأوامر بنسبة 20% في المهام المكتبية العادية، وبنسبة تصل إلى 31% في مهام الذكاء الاصطناعي.

كما يدعم المعالج الجديد تقنية (PCIe Gen 6) لنقل البيانات بسرعة البرق بين قطع الكمبيوتر المختلفة.

ورغم أن هذا الإعلان يخص معالجات الخوادم والشركات الكبرى، إلا أن (AMD) وعدت بإطلاق معالجات (Ryzen) المخصصة لأجهزة الكمبيوتر الشخصية بنفس التقنية الجبارة في وقت لاحق من العام القادم.