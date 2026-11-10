خطأ مفاجئ من AMD يستنزف أقراص التخزين.. والحل في الطريق

أقرت شركة "إي إم دي" (AMD) بوجود مشكلة فنية مزعجة في أحدث تحديثات بطاقاتها الرسومية.

وتتسبب هذه المشكلة في إرهاق أقراص التخزين السريعة (SSD) بكتابة بيانات غير ضرورية بشكل مستمر، مما قد يقلل من عمرها الافتراضي.

تفاصيل الخلل المزعج

وبحسب تقرير نشره موقع "تيك باور أب" (TechPowerUp) التقني، ظهرت المشكلة في النسختين (26.10.1) و(26.10.2) من تعريفات "راديون أدرينالين" (Radeon Adrenalin) المخصصة لأنظمة ويندوز.

وأوضح التقرير أن سبب الخلل يعود لملف تشغيل يحمل اسم (atieclxx.exe)، وهو مسؤول عن مهام مثل التعرف على الشاشات والاستجابة لأزرار الاختصار.

بسبب هذا الخطأ، دخل الملف في دائرة لا نهائية من كتابة البيانات العشوائية على قرص التخزين دون توقف.

ورغم أن سرعة الكتابة تبدو بسيطة (تتراوح بين 0.3 و 1.5 ميجابايت في الثانية، ووصلت إلى 5 ميجابايت مع بعض المستخدمين)، إلا أن استمرارها لفترات طويلة يعني كتابة عشرات الجيجابايتات يومياً بدون أي فائدة، وهو ما يستهلك العمر الافتراضي لقرص الـ SSD بسرعة، خاصة مع ارتفاع أسعارها حالياً.

حلول مؤقتة وتحديث منتظر

وأكدت AMD أنها تعمل حالياً على حل جذري لهذه المشكلة، وسيتم إطلاقه قريباً ضمن التحديث القادم الذي سيحمل رقم (26.11.1).

وحتى يصل هذا التحديث، يمكن للمستخدمين الاعتماد على بعض الحلول المؤقتة لتفادي الضرر.

وتشمل هذه الحلول إيقاف تفعيل أداة (AMD External Events Utility)، أو إيقاف خاصية (Resizable BAR)، رغم أن التقرير حذر من أن هذه الحلول قد تسبب بعض المشاكل البسيطة في العرض أو أداء الألعاب.

ولذلك، ينصح الخبراء بانتظار التحديث الرسمي إذا كان الخلل لا يسبب إزعاجاً كبيراً في الوقت الحالي.