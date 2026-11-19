أعلنت شركة إنفيديا عن بدء طرح الحواسيب المكتبية المصغّرة المزودة بمنصة RTX Spark من شركات أسوس وديل وMSI، وذلك لتوفير قدرات معالجة الذكاء الاصطناعي وتوليد المحتوى محليًا على نظام ويندوز.

أبرز تفاصيل الإعلان والأجهزة

تتوفر الدفعة الأولى من الأجهزة المصغّرة للشراء الآن عبر شركاء التصنيع، وتشمل كلا من طرازات مثل ASUS ProArt GR1X وMSI EdgeMesa N AI+ Series، على أن تنضم إليها لاحقًا إصدارات من ايسر وGIGABYTE وHP، بالإضافة إلى صندوق التطوير Surface RTX Spark من مايكروسوفت.

على الجانب الآخلر تعتمد المنصة على شريحة تجمع بين معالج Grace ومعمارية رسوميات Blackwell RTX، مع ذاكرة موحدة (Unified Memory) تصل سعتها إلى 128 جيجابايت وأداء حوسبة يصل إلى 1 بيتافلوب.

الفئة المستهدفة

صُممت هذه الحواسيب المدمجة للمطورين وصنّاع المحتوى والشركات التي تسعى لحماية بياناتها محليًا. تتيح الأجهزة تشغيل النماذج اللغوية الضخمة، وتوليد الصور والفيديو، وتخصيص الجهاز لتشغيل وكلاء الذكاء الاصطناعي (AI Agents) والمهام المجدولة على مدار الساعة بشكل مستقل عن الحاسوب المحمول الأساسي للمستخدم.

تأتي الأجهزة مهيأة بأدوات تطوير متكاملة لنظام Windows on Arm، بما في ذلك إصدار مخصص من بيئة PyTorch-CUDA ومثبّت Conda أصلي لتسهيل بناء النماذج وضبطها محليًا.

يأتي هذا الإطلاق استكمالًا لتوسع منظومة حواسيب NVIDIA RTX Spark، بعد أن بدأت الشركة في أكتوبر 2026 طرح الحواسيب المحمولة العاملة بالمنصة نفسها.