استقرت مؤشرات الأسهم الأوروبية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بعد تراجع حاد في الجلسة السابقة، وسط تحسن معنويات المستثمرين عقب إعلان شركة "إنفيديا" نتائج مالية فصلية تجاوزت توقعات الأسواق، وعززت الثقة في استمرار قوة الطلب على تقنيات الذكاء الاصطناعي، رغم استمرار المخاوف المرتبطة بالتضخم والسياسات النقدية.

واستقر مؤشر "ستوكس 600" الأوروبي دون تغيير يذكر، متعافيا من أدنى مستوياته في أسبوع، بعدما سجل أمس الثلاثاء أكبر خسارة يومية له منذ مارس الماضي، متراجعا بنسبة 1.75%، تحت ضغط القيود الأمريكية على صادرات التكنولوجيا والاضطرابات المرتبطة بالحوكمة المؤسسية في قطاع التكنولوجيا الأمريكي.

وعلى مستوى الأسواق الرئيسية، استقر مؤشرا "داكس" الألماني و"كاك 40" الفرنسي، فيما تراجع مؤشر "فاينانشال تايمز 100" البريطاني بنسبة 0.3%.

وفي بريطانيا، ارتفع معدل التضخم السنوي إلى 3.6% خلال أكتوبر الماضي، مقابل 3.5% في سبتمبر، ليسجل أعلى مستوى له في عام، ما يعكس استمرار الضغوط السعرية، وذلك عقب قرار بنك إنجلترا رفع أسعار الفائدة في وقت سابق من الشهر الجاري للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات.

ودفعت بيانات التضخم عائد السندات الحكومية البريطانية لأجل 10 سنوات إلى الارتفاع، ليصل إلى 5.391%، مقتربا من أعلى مستوياته في شهر.

وفي المقابل، تلقت أسهم شركات التكنولوجيا الأوروبية دعما من النتائج القوية لشركة "إنفيديا"، التي تجاوزت توقعات المحللين بشأن أرباح وإيرادات الربع الثالث، كما قدمت توقعات لإيرادات الربع الرابع أعلى من تقديرات الأسواق.

وعززت هذه التوقعات التفاؤل باستمرار الإنفاق الرأسمالي الضخم على مشروعات الذكاء الاصطناعي خلال الفترة المقبلة، بما يدعم الطلب على الرقائق الإلكترونية ومكونات مراكز البيانات، رغم المخاوف المتعلقة بأزمة الحوكمة المؤسسية التي تواجه الشركة الأمريكية عقب الاستقالة المفاجئة لرئيسها التنفيذي جنسن هوانج.

وارتفعت أسهم "إنفيديا" المدرجة في بورصة فرانكفورت بنسبة 4.2%، كما صعدت أسهم شركات "إيه إس إم إل" و"سويتيك" و"إيه إس إم إنترناشونال" بأكثر من 2% لكل منها، وزادت أسهم "بي إي سيميكونداكتور" و"إس تي ميكروإلكترونيكس" بأكثر من 1.5%، فيما ارتفعت أسهم "إنفينيون" و"كابجيميني" بأكثر من 1%.

وتترقب الأسواق الأوروبية صدور بيانات التضخم في منطقة اليورو خلال أكتوبر، في وقت لاحق اليوم، وسط توقعات بارتفاع معدل التضخم العام إلى 4% على أساس سنوي، مقابل 3.8% في سبتمبر، فيما يُرجح استقرار التضخم الأساسي عند 2.5%.

كما تتجه أنظار المستثمرين إلى محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لشهر أكتوبر، والمقرر صدوره اليوم، بحثا عن مؤشرات بشأن مسار أسعار الفائدة الأمريكية خلال الفترة المقبلة.

وتأتي هذه التوقعات وسط تصاعد الرهانات على رفع الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماعه في ديسمبر المقبل، مع تسعير الأسواق احتمالا يقترب من اليقين لهذا القرار، عقب صدور بيانات تضخم أمريكية مرتفعة خلال الأسبوع الماضي.

ومن المنتظر أن يركز المستثمرون على محضر الاجتماع لرصد أي نقاشات داخل البنك المركزي بشأن احتمالات اللجوء إلى زيادة أكبر للفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، ومدى استعداد صانعي السياسة النقدية لاتخاذ إجراءات أكثر تشددا لمواجهة الضغوط التضخمية المستمرة.