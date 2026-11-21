كشف تقرير تقني نشره موقع "TechCrunch" أن شركة أبل تعمل على تطوير وكيل ذكاء اصطناعي (AI Agent) خاص بها لتنفيذ المهام على أجهزة الكمبيوتر نيابة عن المستخدمين، بما يشمل تشغيل التطبيقات وتصفح الإنترنت وكتابة الأكواد البرمجية.

تفاصيل وكيل الذكاء الاصطناعي الجديد من أبل لحواسيب Mac

أوضح التقرير، نقلاً عن وكالة "بلومبرج"، أن إعلان توظيف نشرته أبل مؤخراً لمدير هندسي أول كشف عن سعيها لبناء وكيل ذكاء اصطناعي قادر على استخدام الكمبيوتر بالطريقة نفسها التي يديرها الإنسان المتمكن.

وذكر الإعلان أن المساعد المرتقب سيتمكن من التنقل بسلاسة بين الأدوات وتنفيذ مهام متعددة الخطوات عبر التطبيقات والمتصفحات وواجهات البرمجة، بالإضافة إلى كتابة الأكواد وتصحيح أخطائها، مع الحفاظ الكامل على خصوصية المستخدم.

وأشار التقرير إلى أن تحرك أبل يأتي في وقت تتسابق فيه شركات كبرى مثل "OpenAI" و"Anthropic" و"Meta" التي أطلقت سلسلة وكلاء "Muse" مؤخراً، لتقديم أدوات ذكاء اصطناعي تدير مهام الحواسيب تلقائياً.

قيود أبل على المنافسين في macOS 27.3 وموعد الإطلاق

لفت التقرير إلى أن أبل تفرض في الوقت نفسه قيوداً أشد صرامة لمنع وكلاء الذكاء الاصطناعي التابعين لشركات خارجية من الحصول على تحكم كامل في حواسيب "Mac"، حيث سيتضمن تحديث "macOS 27.3" المرتقب تحذيرات تمنع منح هذه الصلاحيات إلا بإجراء صريح من المستخدم.

وبحسب ما نقلته "بلومبرج"، تتطلع أبل إلى طرح خدمتها الجديدة بحلول نهاية العام المقبل، رغم أن العمل على تطوير وكيل الذكاء الاصطناعي الداخلي لا يزال في مراحله الأولى.