في لقاء خاص لموقع «صدى البلد»، تحدّث الفنان حودة عن أحدث أعماله الغنائية ألبوم «عوضني»، كاشفًا تفاصيل التجربة الجديدة وكواليس اختيارات الأغاني والتعاون مع صناع الألبوم، معربًا عن سعادته الكبيرة بالعمل وما شهده من مجهود فني مميز من جميع المشاركين فيه.

وأكد “حودة” خلال اللقاء اعتزازه بالألبوم وباختيارات الأغاني والألحان، مشيرًا إلى أن فريق العمل بذل مجهودًا كبيرًا بالشكل الذي يليق بالجمهور، موجهًا الشكر لكل من شارك في هذه التجربة وساهم في تنفيذها.

وأضاف أنه يشعر بسعادة كبيرة تجاه الألبوم، متمنيًا أن تنال أغانيه إعجاب الجمهور وأن تحقق صدى إيجابيًا لدى المستمعين، مؤكدًا أن رد فعل الجمهور هو الأهم بالنسبة له، وأنه ينتظر تفاعلهم مع الأعمال الجديدة.

منة زوجتي شريكتي في اختيار الأغاني

وعن أكثر الأشخاص الذين يحرص على الاستماع إلى آرائهم قبل طرح أغانيه، كشف حودة عن الدور المهم الذي تلعبه زوجته منة في دعمه الفني، مؤكدًا أنها تشاركه اختيار الأغاني وتبدي رأيها بكل صراحة ووضوح.

وأوضح أن منة لا تجامله على الإطلاق، فإذا وجدت أن هناك أغنية غير جيدة أو لا تناسبه، تخبره بذلك مباشرة دون تردد، وهو ما يقدره كثيرًا، معتبرًا أن صراحتها تمثل دعمًا حقيقيًا له وتساعده على اختيار الأفضل لجمهوره.

ووجه حودة رسالة مؤثرة لزوجته، معربًا عن حبه وامتنانه لوجودها في حياته، ومتمنيًا أن يحفظها الله له ويحفظ ابنته داليدا، وأن يديم عليهما نعمة وجودهما بجانبه.

من المهرجانات إلى البوب.. مرحلة فنية جديدة

وتناول اللقاء أيضًا التحول الفني الذي شهده مشوار حودة خلال الفترة الأخيرة، خاصة انتقاله من تقديم أغاني المهرجانات إلى الاتجاه نحو الأغاني ذات الطابع البوب، وهو التحول الذي صاحبه نجاح وتفاعل ملحوظ مع أعماله الجديدة.

ويعكس هذا التوجه رغبة حودة في تقديم أشكال موسيقية متنوعة، وخوض تجارب مختلفة على المستوى الغنائي، مع الحفاظ على حضوره وشخصيته الفنية التي عرفه بها الجمهور.

ويأتي ألبوم «عوضني» ضمن خطواته الفنية الجديدة، حيث يسعى من خلاله إلى تقديم محتوى غنائي متنوع يواكب تطورات الساحة الموسيقية ويلبي تطلعات جمهوره.

واختتم حودة حديثه بالتعبير عن سعادته بهذه التجربة، موجهًا الشكر لكل صناع الألبوم على المجهود الكبير الذي بذلوه، ومتمنيًا أن يحظى العمل بإعجاب الجمهور ويكون إضافة مهمة إلى مشواره الفني.

شاهد الفيديو:



https://youtube.com/shorts/zAIPW5RW0fU?si=zbCMbLrbfkrsO0k5