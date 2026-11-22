أعلن تطبيق المراسلة الفورية "Signal" عن تفعيل إجراءات حماية جديدة افتراضياً تمنع مساعدي الذكاء الاصطناعي "Siri AI" على هواتف آيفون و"Gemini" على أندرويد من التقاط صور للشاشة وقراءة المحادثات.

آلية عمل الحماية الجديدة على هواتف آيفون وأندرويد

أوضح تقرير نشره موقع "iPhoneAddict" نقلاً عن ميريديث ويتاكر، رئيسة مؤسسة "Signal Technology Foundation"، أن التطبيق أضاف إعداداً يحمل اسم "حظر Siri AI" على هواتف آيفون العاملة بنظام "iOS 27"، والذي يمنع التقاط صور الشاشة ويخفي معاينات المحادثات في قائمة التطبيقات المفتوحة.

وعلى هواتف أندرويد، يفعل التطبيق ميزة "أمان الشاشة" تلقائياً بمجرد رصد محاولة أي مساعد ذكي الوصول إلى المحتوى المعروض، مع الإقرار بأن دقة الاكتشاف تختلف حسب الشركة المصنعة وإصدار النظام.

وتؤدي هذه الحماية إلى منع المستخدمين أنفسهم من التقاط صور لشاشة المحادثات طالما ظلت الميزة مفعلة، مع إمكانية تعطيلها يدوياً من إعدادات الخصوصية لمن يرغب في استعادة هذه الخاصية.

لماذا لم يعد التشفير من طرف إلى طرف كافياً؟

لفت التقرير إلى أن التشفير من طرف إلى طرف يحمي الرسائل أثناء انتقالها، لكنها تصبح مقروءة بمجرد فك تشفيرها وعرضها على الشاشة، ما يتيح لوكلاء الذكاء الاصطناعي المدمجين في أنظمة التشغيل استخراج النصوص ومعالجتها خارج بيئة التطبيق الآمنة.

ودعت ويتاكر شركات "أبل" و"جوجل" و"مايكروسوفت" إلى توفير أدوات واضحة تتيح للمطورين استبعاد تطبيقاتهم بالكامل من وصول الذكاء الاصطناعي، مشيرة إلى أن مستخدمي حواسيب "Mac" بنظام "macOS 27 Golden Gate" يحتاجون حالياً إلى استبعاد التطبيق يدوياً من إعدادات "Siri".