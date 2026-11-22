قال أوليكسي ميلنيك، مساعد وزير الدفاع الأوكراني السابق، إن جسر القرم الذي تعرض للتدمير الجزئي يمثل هدفًا عسكريًا مهمًا بالنسبة لأوكرانيا، باعتباره جسرًا أنشأته روسيا لربط أراضيها بشبه جزيرة القرم، التي وصفها بأنها أرض أوكرانية محتلة.

جسر القرم شريان إمداد روسي وهدف عسكري مهم لأوكرانيا

وأضاف ميلنيك، خلال مداخلة في برنامج «ملف اليوم»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، وتقدمه الإعلامية إيمان الحويزي، أن الجسر يمثل أحد أهم خطوط الإمداد اللوجستي للقوات الروسية، إذ يُستخدم في نقل البضائع والإمدادات المختلفة، بما في ذلك المواد ذات الاستخدامات المزدوجة، التي يمكن توظيفها لأغراض مدنية وعسكرية.

وأوضح أن هذه الإمدادات تسهم في دعم انتشار القوات الروسية في شبه جزيرة القرم والجزء الجنوبي من الأراضي الأوكرانية الخاضعة للاحتلال الروسي.

وأشار مساعد وزير الدفاع الأوكراني السابق إلى أن أهمية الجسر لا تقتصر على الجانب العسكري، بل تمتد إلى البعدين الرمزي والسياسي بالنسبة لروسيا والرئيس فلاديمير بوتين، لا سيما أنه افتُتح بحضور الرئيس الروسي.

ولفت إلى أن توقيت استهداف الجسر، بالتزامن مع اللقاءات المرتقبة بين الرئيسين الأمريكي والصيني والرئيس الروسي، يعكس وجود اعتبارات متعددة وراء العملية، تشمل الأبعاد العسكرية والسياسية والرمزية.