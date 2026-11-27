كشف الإعلامي أمير هشام عن تحركات مرتقبة داخل النادي الأهلي لتحديد احتياجات الفريق الأول لكرة القدم، وحسم ملف التدعيمات خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال أمير هشام، خلال تصريحاته عبر برنامج «مودرن سبورتس»، المذاع على قناة «مودرن MTI»، إن الفترة المقبلة ستشهد عقد جلسات بين سامي قمصان، المدير الفني للأهلي، ووائل جمعة، مدير الكرة، مع مسؤولي إدارة الكرة بالنادي، لمناقشة احتياجات الفريق والصفقات المستهدف إبرامها في يناير المقبل.

وأوضح أن هذه الاجتماعات ستضم ياسين منصور، نائب رئيس النادي، وسيد عبدالحفيظ، عضو مجلس الإدارة والمكلفين بالإشراف على قطاع الكرة، إلى جانب عصام سراج الدين، مدير قطاع التعاقدات، وذلك من أجل بحث موقف التدعيمات الشتوية وتحديد الصفقات التي يسعى الأهلي للتعاقد معها.

واختتم بأن الأهلي يخطط لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وفقًا لرؤية الجهاز الفني واحتياجاته الفنية، بالتشاور والتنسيق مع إدارة الكرة بالنادي.