أعربت وزارة الخارجية البحرينية عن إدانة مملكة البحرين واستنكارها الشديدين لاستمرار الاعتداءات الإرهابية التي تشنها ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانيًا على المنشآت والأعيان المدنية والاقتصادية في المملكة العربية السعودية، وآخرها الاعتداء الآثم على مصفاة تكرير البترول في منطقة جازان، الذي أسفر عن وفاة أحد العاملين من الجنسية النيبالية وإصابة آخرين من جنسيات مختلفة، فضلًا عن الاعتداء على ميناء جازان، ومحاولات استهداف مواقع في محافظة رأس تنورة ومحيط ميناء جدة الإسلامي ومدينة الرياض ومناطق أخرى بالمملكة، والتي تصدت لها الدفاعات الجوية السعودية وأحبطتها.

وشددت الوزارة - في بيان، أوردته وكالة الأنباء البحرينية (بنا)، مساء اليوم الخميس - على أن استمرار الاعتداءات الإرهابية الحوثية باستخدام الصواريخ والطائرات المسيّرة على المنشآت المدنية والحيوية، بما في ذلك مرافق الطاقة والموانئ التجارية، يمثل انتهاكًا صارخًا لسيادة المملكة العربية السعودية ولأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتهديدًا مباشرًا لحياة المدنيين وسلامتهم، وتصعيدًا خطيرًا يهدد أمن إمدادات الطاقة وحركة التجارة والملاحة الدولية، ويقوض الأمن والاستقرار الإقليميين.

وأكدت الوزارة تضامن مملكة البحرين الكامل مع المملكة العربية السعودية، ودعمها التام لكل ما تتخذه من إجراءات لصون سيادتها وأمنها واستقرارها، وحماية مقدراتها الوطنية وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، وحقها المشروع في الدفاع عن النفس وفقًا للمادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة، تأكيدًا على أن أمن المملكة العربية السعودية جزء لا يتجزأ من أمن مملكة البحرين ومنظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، معبرةً عن خالص تعازي مملكة البحرين وصادق مواساتها لأسرة المتوفى وذويه، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

وجددت "الخارجية" البحرينية دعوة مملكة البحرين مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى الاضطلاع بمسؤولياته واتخاذ إجراءات حازمة ورادعة لوقف الاعتداءات الإرهابية الحوثية المتكررة، ومحاسبة مرتكبيها وداعميها، وضمان التنفيذ الكامل لقراراته ذات الصلة، ولا سيما القرارات (2216) و(2817) و(2837)، بما يكفل حماية المدنيين والمنشآت المدنية والحيوية، وتأمين استدامة إمدادات الطاقة العالمية وحرية التجارة والملاحة البحرية والجوية الدولية، وصون الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.