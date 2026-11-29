في اطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالاستثمار في طاقات الشباب وبناء قدراتهم وتوفير فرص عمل مناسبة لهم..

محافظ اسيوط:ملتقيات التوظيف توفير فرص عمل حقيقية للشباب

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، أهمية ملتقيات التوظيف التي تستهدف توفير فرص عمل حقيقية للشباب، وتعزيز التواصل المباشر بينهم وبين مؤسسات وشركات القطاع الخاص، بما يتيح لهم التعرف على متطلبات سوق العمل والتقدم للوظائف المتاحة وإجراء المقابلات الشخصية مع مسؤولي التوظيف، مشيرًا إلى حرص الدولة على دعم الشباب وتمكينهم اقتصاديًا وفتح آفاق جديدة أمامهم للحصول على فرص عمل مناسبة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالاستثمار في طاقات الشباب وبناء قدراتهم.

ملتقى التوظيف بنادي أسيوط الرياضي

وأوضح المحافظ أن مديرية الشباب والرياضة بأسيوط، برئاسة الدكتور أحمد إبراهيم، وكيل الوزارة، استضافت فعاليات ملتقى التوظيف بنادي أسيوط الرياضي، ضمن ملتقى توظيف شباب مصر الذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة بالتزامن في 25 محافظة على مستوى الجمهورية، تحت رعاية جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، وبمشاركة أكثر من 200 شركة ومؤسسة، حيث أتاح الملتقى نحو 1000 فرصة عمل متنوعة، واستفاد منه نحو 1500 شاب وفتاة من خلال التقدم للوظائف وإجراء المقابلات الشخصية المباشرة.

وأشار محافظ أسيوط إلى أن الملتقى شهد مشاركة عدد من الشركات والمؤسسات التي طرحت فرص عمل في مجالات متنوعة، من بينها شركة تساهيل، وشركة مصر لتأمين الحياة، وشركة الوادي الأخضر، وشركة خدمات المشاريع متناهية الصغر، وشركة مصر للتأمين التكاملي، وشركة إيروكول بالقوصية، ومؤسسة التضامن للتمويل، بما يتيح أمام الشباب خيارات متعددة تتناسب مع مؤهلاتهم وقدراتهم وتخصصاتهم المختلفة.

وأضاف المحافظ أن فعاليات الملتقى شهدت متابعة ميدانية للاطلاع على أجنحة الشركات المشاركة والوظائف المتاحة وشروط الالتحاق بها، ومتابعة توافد الشباب وإجراء المقابلات الشخصية المباشرة مع مسؤولي التوظيف، بما يتيح للمتقدمين التعرف على طبيعة الوظائف ومتطلباتها والاستفادة من الفرص التي يوفرها الملتقى.



وشدد اللواء محمد علوان على استمرار دعم المبادرات والبرامج التي تستهدف تأهيل الشباب لسوق العمل، وتعزيز التعاون مع مؤسسات القطاع الخاص لتوفير فرص توظيف متنوعة، مؤكدًا أن ملتقيات التوظيف تمثل إحدى الآليات المهمة لربط مخرجات التأهيل والتدريب باحتياجات سوق العمل، بما يسهم في تمكين الشباب اقتصاديًا، وتوسيع فرص التشغيل، ودعم جهود الدولة في الحد من البطالة وتحقيق التنمية الشاملة.