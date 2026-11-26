شاركت مجموعة من صنّاع الأفلام التي تشارك في المسابقة الدولية للأفلام الطويلة في مهرجان الدوحة السينمائي 2026 في لقاء صحفي خاص أقيم ضمن فعاليات المهرجان، قدموا خلاله نبذة عن أعمالهم ورؤيتهم تجاه صناعة السينما. شارك في اللقاء كلّ من هوغو سالفاتيرا، سومبوت تشيدغاسورنبونغسي، رافايل مانويل، تالا حديد، أسمهان بكيرات، حيث أكدوا على أهمية التمثيل الثقافي الأصيل وربط السينما المستقلة بالجمهور.

تضم المسابقة الدولية للأفلام الطويلة في مهرجان الدوحة السينمائي 15 فيلمًا، منها 13 عرضًا أول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والعرض العالمي الأول للفيلم الوثائقي سما للمخرجة رباب خميس، و11 مشروعًا حصل على دعم من مؤسسة الدوحة للأفلام، و7 أفلام من إخراج نساء، وجميعها تتنافس على جوائز بقيمة 185,000 دولار أمريكي.

فيلم تسعة معابد إلى الجنة، للمخرج سومبوت تشيدغاسورنبونغسي، هو الترشيح الرسمي لتايلاند لجائزة أفضل فيلم دولي في حفل الأوسكار الـ99، يتتبع رحلة حج عائلية تستغرق يومًا واحدًا عبر تسعة معابد، بعد أن تنبّأت نبوءة باقتراب وفاة الأم المسنّة. وقال تشيدغاسورنبونغسي: "على الرغم من أنّ أحداث الفيلم تدور في إطار التقاليد والطقوس والبوذية التايلاندية، فإنه في جوهره يتحدث عن إنسانيتنا المشتركة، وعن أناس يبذلون قصارى جهدهم من أجل أحبائهم وعائلاتهم".

يتتبع فيلم باردي للمخرجة تالا حديد فرسانًا تجمعهم شعيرة التبوريدة العريقة عبر وسط المغرب. وقالت حديد: "إنه لشرف عظيم أن أحظى بدعم مؤسسة الدوحة للأفلام، وأن يُعرض فيلمي في قطر. صُوِّر باردي في المغرب، لكنه يتردّد صداه بعمق هنا في الدوحة وفي أنحاء منطقتنا، انطلاقًا من الإيمان بأن أجسادنا تحمل الذاكرة والتقاليد، وبأن الذاكرة يمكن أن تنتقل عبر الزمن".

حاز فيلم فيليبينية للمخرج رافايل مانويل على جائزة لجنة التحكيم الخاصة للرؤية الإبداعية في مسابقة السينما العالمية الروائية في مهرجان صندانس، وهو ترشيح الفلبين لجائزة الأوسكار الـ99 لأفضل فيلم دولي. يتابع الفيلم عاملة في السابعة عشرة من عمرها في نادٍ ريفي حصري خارج مانيلا، تكتشف حقائق مقلقة تختبئ تحت سطحه الأنيق. وقال مانويل في حديثه: "سعيتُ في فيليبينية إلى تقديم تمثيل بديل لجمال الفلبين وللعنف البنيوي الذي يشكّلها على حد سواء. وعرض الفيلم في الدوحة يحمل معنى خاصًا، نظرًا إلى وجود جالية فلبينية كبيرة في قطر".

اما فيلم سيمبا للمخرج هوغو سالفاتيرا، الفائز بجائزة مسابقة الأفلام الطويلة في مهرجان إنسبروك السينمائي الدولي، فيروي قصة ثلاثة أشقاء نشأوا في لواندا بأنغولا، يضطرون إلى مواجهة ولاءات قديمة لإنقاذ الرجل الذي منحهم بيتًا. وقال سالفاتيرا: "في هذا العصر الذي يشهد صعود الذكاء الاصطناعي وتشبّع الفضاءات الرقمية، من الضروري وجود فضاءات مادية نجتمع فيها ونعرض السينما ونبني فيها مركزًا في الشرق الأوسط. وآمل أن يخرج الجمهور بعد مشاهدة الفيلم بفضول لزيارة أنغولا، وهي بلد لا يتجاوز عمره 50 عامًا ويسعى إلى تحديد هويته الجماعية، لأن سيمبا يدور في جوهره حول البحث عن هوية نتشاركها جميعًا كبشر".

يرصد فيلم تياها لأسمهان بكيرات على مدى ثماني سنوات حياة عائلة بدوية على أطراف عمّان تواجه التهجير وتغيّر محيطها. وخلال حديثها أشارت بكيرات إلى أنّ الفيلم يتحدث عن الألم والعنف البنيوي اللذين يسببهما التهجير، وقالت: "أريد حقًا أن يشاهد الناس الفيلم وأن يدركوا أنه لا أحد يختار التهجير، ولا أحد يختار الإخلاء، وأنه عنف يمكن أن يمسّ الحياة بطرق كثيرة مختلفة".

تضم قائمة المسابقة الدولية للأفلام الطويلة مجموعة من الأفلام الأخرى هي: حوار مع البحر لمؤيد عليان، فتاة مجهولة لزو جينغ، منزل الرياح لأوغست برنار كويمو يانغو، وهم صيف لا ينتهي لأليسندرا سانغينيتي، الانهيار لمانويلا مارتيلي، الثوار لا يموتون أبدًا لمهند يعقوبي، سما لرباب خميس، المحطة لسارة إسحاق، غزة 13 لحسام أبو دان، وقلعة الصفيح لألكسندر مورفي.