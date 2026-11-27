اختتم مهرجان الدوحة السينمائي 2026، من تقديم مؤسسة الدوحة للأفلام، فعالياته اليوم بالإعلان عن الفائزين في المسابقات المحلية.



مسابقة "صنع في قطر": ترأست لجنة التحكيم الممثلة وصانعة الأفلام اللبنانية يمنى مروان، وضمت في عضويتها المخرجة القطرية الجوهرة آل ثاني، والمخرج والمنتج الفلسطيني البلجيكي نائل خليفي.



تنويه خاص: غفلة لطوني الغزال

جائزة عبدالعزيز جاسم لأفضل أداء: آمنة الدم – كالشهاب لنادية الخاطر

أفضل مخرج: سيباستيان ديلاسكاساس – عن فيلم أعماق الصمت

أفضل فيلم: أزحف إلى نفسي لحمد الفيحاني



مسابقة أجيال: اختارت الفائزين لجنة تحكيم شبابية دولية تتراوح أعمار أعضائها بين 16 و25 عامًا.

أفضل فيلم قصير: كنّا هنا لبرانف باسين

أفضل فيلم طويل: نحن فضائيون لكوهي كادوواكي.



جائزة الجمهور: جوداري مينو للدكتور جمال راشد الخنجي، صانع الأفلام القطري والطبيب ورائد الأعمال ومصوّر المشاهد تحت الماء.

تبلغ قيمة الجوائز الإجمالية في مهرجان الدوحة السينمائي 300 ألف دولار أمريكي، وضمّت دورة 2026 من أربعة مسابقات رئيسية، هي: المسابقة الرئيسية للأفلام الطويلة، المسابقة الدولية للأفلام القصيرة، مسابقة صنع في قطر، ومسابقة أجيال للشباب من عمر 16 إلى 25 عامًا، بالإضافة إلى جائزة الاتحاد الدولي للنقاد السينمائيين (فيبريسي) التي تُمنح للمرة الأولى.