اختتم مهرجان الدوحة السينمائي 2026، من تقديم مؤسسة الدوحة للأفلام، فعالياته اليوم بالإعلان عن الفائزين في المسابقات الرئيسية الأربعة، وذلك بعد تسعة أيام من البرامج الحافلة التي تضمنت عروضًا سينمائية وجلسات حوارية وفعاليات مجتمعية.

جمع المهرجان في دورة 2026 صنّاع أفلام وخبراء في قطاع السينما وقادة ثقافيين من مختلف أنحاء العالم، من بينهم إيليا سليمان وبريجيت لاكومب وأحمد البكر، وآخرون.

وصرحت فاطمة حسن الرميحي، مديرة المهرجان والرئيس التنفيذي لمؤسسة الدوحة للأفلام: "الليلة، ونحن نكرّم الفائزين في مهرجان الدوحة السينمائي 2026، فإننا نحتفي بما هو أبعد بكثير من الإنجاز السينمائي، فنحن نقرّ بقدرة القصص على تجاوز الحدود، وتحدّي المفاهيم السائدة، وإيصال تجارب الأفراد والمجتمعات إلى الحوار العالمي".

وأضافت: "في مؤسسة الدوحة للأفلام، نؤمن بأنّ الأصوات المهمة تستحق أن تُرى وتُسمع وتنال التقدير. مهرجان الدوحة السينمائي يوفر هذه المنصة، إذ يجمع صنّاع الأفلام والجمهور من مختلف أنحاء العالم، ويدعم السّرد الشجاع والمستقل، ويتيح مساحة لسرد قصصٍ مهمة لم تظهر إلى النور. هذه الأفلام التي نكرّمها الليلة تذكرنا بأنّ السينما ليست مجرد انعكاس للعالم الذي نعيش فيه، بل هي قوة قادرة على تشكيل فهمنا له، وتعميق تواصلنا مع بعضنا، وبناء مستقبل أكثر تعاطفًا".

جوائز المهرجان

المسابقة الدولية للأفلام الطويلة: ترأست لجنة التحكيم المخرجة اليابانية نعومي كواسي، وضمّت في عضويتها الممثل الفرنسي التونسي آدم بيسا، المنتجة التونسية المؤثرة درة بوشوشة، المخرج الإيطالي صاحب الرؤية المميزة في الأفلام الوثائقية جيانفرانكو روزي، المخرج والفنان الفلسطيني الحائز على جوائز كمال الجعفري.

تنويه خاص: تسعة معابد إلى السماء للمخرج سمبوت تشيداسورنبونغسي

أفضل أداء: جوزيت كوانيا عن فيلم منزل الرياح، من إخراج أوغست برنار كويمو يانغهو (تُمنح الجائزة بعد الوفاة)

أفضل إنجاز فني في الفيلم الوثائقي: باردي لتالا حديد

أفضل إنجاز فني في الفيلم الروائي: فيليبينية لرافائيل مانويل

أفضل فيلم وثائقي: تياها لأسمهان بكيرات

أفضل فيلم روائي: فتاة مجهولة لزو جينغ

جائزة الاتحاد الدولي للنقاد (فيبريسي): تياها لأسمهان بكيرات.



المسابقة الدولية للأفلام القصيرة: ترأس لجنة التحكيم المنتج الفرنسي المغربي كريم آيتونة، وانضمت إليه المخرجة الماليزية أماندا نيل إيو، والممثلة وصانعة الأفلام السويسرية الرواندية كاييجي كاغامي.

تنويه خاص: لا شيء يحدث بعد غيابك لإبراهيم عمر

أفضل أداء: داميان لوبيز عن دوره في فيلم للمنافسين

أفضل مخرج: مريم تفكري عن فيلم غزال سرخ

أفضل فيلم: همسات رائحة محترقة لمو هراوي



حضر الحفل الشيخة المياسة بنت حمد بن خليفة آل ثاني، رئيسة مجلس أمناء مؤسسة الدوحة للأفلام، سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي، وزير البيئة والتغير المناخي، سعادة الشيخ الدكتور عبدالله بن علي آل ثاني، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في مركز قطر للقيادات، حمد عمر المناعي، الرئيس التنفيذي للمدينة الإعلامية قطر، المهندس عبدالعزيز علي المولوي، المهندس محمد عبدالله الملا، إلى جانب عدد من الضيوف والمدعوين. وقدم الحفل المخرج ومقدم البرامج أمجد النور.