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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مبادرة «أسرتي قوتي».. «القومي للأشخاص ذوي الإعاقة» ينظم يومًا توعويا وترفيهيا بمشاركة 350 طفلًا

«أسرتي قوتي»
«أسرتي قوتي»
أ ش أ

نظم المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة يومًا توعويًا وترفيهيًا دامجًا للأطفال، تحت شعار «كلنا في الصورة»، بمشاركة 350 طفلًا من ذوي الإعاقات المختلفة وأسرهم، ضمن المبادرة القومية «أسرتي قوتي»، وتحت رعاية السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، بالتعاون مع مؤسسة "بهية" ومؤسسة النادي الأهلي للتنمية المجتمعية ووزارة الصحة والسكان.

وافتتحت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس، فعاليات اليوم، التي تضمنت ماراثون رياضي لتعزيز الدمج والتوعية بأهمية ممارسة الرياضة، ومعرضًا لمنتجات الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب فقرات فنية وأنشطة رياضية وترفيهية وألعاب دامجة، وتوزيع هدايا على الأطفال.

وأتاح المجلس الفعاليات والندوات وخطبة الجمعة بالنادي الأهلي بلغة الإشارة، كما وفرت وزارة الصحة والسكان، ممثلة في الإدارة العامة لطب الأسنان، قافلة طبية لإجراء الكشف والفحوصات على أسنان الأطفال.

وتضمنت الفعاليات ندوة قدمتها مؤسسة "بهية" للتوعية بأهمية الفحص الدوري والكشف المبكر عن سرطان الثدي، وتصحيح المفاهيم الخاطئة حول المرض، والتعريف بعوامل الخطورة وخطوات الفحص الذاتي، إلى جانب إرشادات التغذية السليمة وممارسة الرياضة.

كما قدم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ندوة حول مخاطر الإنترنت والاستخدام الآمن للتكنولوجيا، تناولت حماية الأطفال من المحتوى الضار، وتعزيز المتابعة الأسرية الواعية، وبناء حوار مفتوح بين الآباء والأبناء، وحماية الخصوصية. واستعرضت الندوة تطبيق «احمي طفلك» وكيفية استخدامه في حجب المحتوى الضار وتنظيم أوقات الاستخدام.

وأكدت الدكتورة إيمان كريم أن رعاية السيدة انتصار السيسي للمبادرة؛ تعكس اهتمام الدولة بدعم الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم، وتعزيز مشاركتهم في المجتمع وإتاحة فرص متكافئة لهم.

وأضافت أن الرياضة والأنشطة الترفيهية تمثل ركيزة للتمكين والدمج، لما تسهم به في بناء الثقة بالنفس وتنمية القدرات وتعزيز روح الفريق، مشيرة إلى مبادرات المجلس، ومنها «قوتنا في رياضتنا» والماراثون السنوي، وجهوده لاكتشاف المواهب وصقلها ومساندة الأبطال البارالمبيين.

وأعربت عن تقديرها لأسر الأطفال ودورهم في دعم أبنائهم، موجهة الشكر إلى السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية لرعايتها، والجهات الشريكة والمؤسسات الداعمة والمتطوعين على إسهامهم في تنظيم الفعاليات.

المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة «كلنا في الصورة» «أسرتي قوتي»

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