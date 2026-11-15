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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

سبيس إكس تحقق إنجازا تاريخيا.. ستارشيب تعود إلى برج إطلاقها لأول مرة

سبيس إكس
سبيس إكس
أمنية رشاد الجلوي

حققت شركة «سبيس إكس» الأمريكية، المملوكة للملياردير إيلون ماسك، إنجازا جديدا في تطوير الصواريخ القابلة لإعادة الاستخدام، بعدما نجحت مركبة «ستارشيب» للمرة الأولى في العودة إلى موقع إطلاقها بولاية تكساس، والهبوط بين ذراعي برج الإطلاق الميكانيكيتين العملاقتين، عقب رحلة فضائية استمرت نحو 22 ساعة ونصف الساعة.

وهبطت المركبة، التي يبلغ ارتفاعها 52 مترا، يوم السبت، فوق منشآت «ستاربيس» التابعة للشركة، بعدما عادت من الفضاء وعبرت الغلاف الجوي، وأعادت تشغيل محركاتها للتحول إلى الوضع العمودي، قبل أن تستقر بين ذراعي برج الإطلاق المعروف باسم «ميكازيلا»، اللذين أطبقا عليها وأبقياها معلقة على ارتفاع مئات الأقدام عن سطح الأرض.

وجاءت عملية الهبوط بعد رحلة انطلقت يوم الجمعة، حمل خلالها المعزز الصاروخي «سوبر هيفي» المركبة إلى الفضاء، إلا أن المعزز أخفق في العودة إلى منصة الإطلاق بعد نحو 10 دقائق من الإقلاع، ما حال دون تنفيذ خطة «سبيس إكس» لاستعادة مرحلتي الصاروخ معا للمرة الأولى.

ورغم فشل استعادة المعزز، مثلت عودة المرحلة العليا من «ستارشيب» بنجاح محطة هندسية مهمة في برنامج تطوير الصاروخ، بعدما أكملت المركبة 14 دورة حول الأرض خلال نحو 22 ساعة ونصف الساعة، في أطول مهمة تنفذها منظومة الصاروخ حتى الآن.

وخلال الرحلة، نشرت المركبة 26 قمرا صناعيا من سلسلة «ستارلينك» في المدار، على ارتفاع يقارب 260 كيلومترا، قبل أن تبدأ رحلة العودة إلى الأرض بإطلاق أحد محركاتها، والهبوط عبر الغلاف الجوي فوق المحيط الهادئ، وصولا إلى موقع «ستاربيس» على ساحل خليج المكسيك في جنوب تكساس.

وتعرضت المركبة لدرجات حرارة شديدة خلال عودتها، مع تباطؤ سرعتها التي بلغت نحو 17 ألف ميل في الساعة، فيما ساعدتها زعانفها الديناميكية على ضبط مسارها قبل تنفيذ مناورة الهبوط العمودي، والإمساك بها بواسطة ذراعي برج الإطلاق.

وعقب نجاح عملية الاستعادة، بدأ إيلون ماسك ومهندسو الشركة فحص المركبة خلال ساعات، ونشر ماسك صورا ومقاطع مصورة للعملية عبر منصة «إكس»، معلقا: «ستارشيب 42 تبدو رائعة».

ستارشيب.. رهان ماسك على مستقبل الرحلات الفضائية

ويمثل نجاح استعادة «ستارشيب» خطوة أساسية في مساعي «سبيس إكس» لتطوير منظومة إطلاق فضائية قابلة لإعادة الاستخدام بالكامل، بما يسمح بإطلاق الصواريخ واستعادتها وإعادة تجهيزها للطيران بوتيرة تشبه الطائرات التجارية، مع تقليل تكاليف الصيانة والتجديد بين الرحلات.

وتستند هيمنة الشركة على سوق إطلاق الصواريخ التجارية إلى منظومة «فالكون 9»، التي نفذت أكثر من 700 عملية إطلاق منذ عام 2010، وتتميز بإمكانية إعادة استخدام مرحلتها الأولى، بينما تُترك المرحلة الثانية في الفضاء أو تُلقى في المحيط بعد انتهاء مهمتها.

لكن طموح ماسك مع «ستارشيب» يتجاوز ذلك، إذ يسعى إلى استعادة مرحلتي الصاروخ، المعزز «سوبر هيفي» والمركبة العلوية، وإعادة استخدامهما معا، وهو ما لم تنجح الشركة في تحقيقه حتى الآن.

ولا يزال نظام الحماية الحرارية للمركبة يمثل أحد أبرز التحديات التقنية، إذ يعتمد على مئات البلاطات السوداء سداسية الشكل المصممة لتحمل درجات الحرارة المرتفعة أثناء العودة إلى الغلاف الجوي، فيما تعمل الشركة على تطوير تصميمات جديدة تقلل الحاجة إلى استبدال هذه البلاطات أو تجديدها بعد كل رحلة.

ويختلف هذا النظام عن تجربة مكوك الفضاء التابع لوكالة «ناسا»، الذي توقف عن العمل عام 2011، إذ كان قابلا لإعادة الاستخدام جزئيا، لكنه احتاج إلى عمليات صيانة وتجديد واسعة قبل كل رحلة جديدة، فضلا عن التخلص من خزانات الوقود الخارجية بعد الإطلاق.

15 مليار دولار لتطوير ستارشيب وطموحات القمر والمريخ

وأنفقت «سبيس إكس» أكثر من 15 مليار دولار على تطوير منظومة «ستارشيب»، التي يراهن عليها ماسك لتكون أساسا لمستقبل أعمال الشركة، بما يشمل نقل الأقمار الصناعية التابعة لشبكة «ستارلينك»، وتطوير مراكز بيانات في المدار، إلى جانب تنفيذ رحلات مأهولة إلى القمر، وصولا إلى تحقيق هدفه المتمثل في نقل البشر إلى المريخ وإقامة مستوطنات هناك.

وتحظى المركبة بدعم من وكالة الفضاء الأمريكية «ناسا»، التي منحت «سبيس إكس» عقدا بقيمة تتجاوز 4 مليارات دولار، يتضمن تمويلا بقيمة 3.2 مليار دولار لتطوير نسخة من «ستارشيب» تستخدم مركبة هبوط مأهولة ضمن برنامج «أرتميس» لإعادة البشر إلى سطح القمر.

وتستهدف «ناسا» بدء الرحلات المأهولة إلى القمر باستخدام «ستارشيب»، إلى جانب مركبة هبوط تطورها شركة «بلو أوريجين» المملوكة للملياردير جيف بيزوس، بحلول عام 2028، رغم استمرار التحديات التقنية التي يتعين على الشركتين تجاوزها قبل تنفيذ هذه المهمات.

ومن أبرز العقبات التي تواجه «ستارشيب» إثبات قدرتها على نقل الوقود بين المركبات في المدار، عبر عمليات معقدة لإعادة تزويد الصواريخ بالوقود في الفضاء، وهي خطوة أساسية لتمكينها من مغادرة مدار الأرض والتوجه إلى القمر، وتنفيذ مهمات فضائية بعيدة المدى.

ويعزز نجاح استعادة المركبة من موقع إطلاقها آمال «سبيس إكس» في تحقيق هدف إعادة الاستخدام الكامل للصواريخ، لكنه لا يعني اكتمال التكنولوجيا اللازمة لذلك، في ظل استمرار الاختبارات المتعلقة باستعادة المعزز، وتطوير الدرع الحراري، وإثبات كفاءة التزود بالوقود في المدار.

سبيس إكس إنجاز تاريخي ستارشيب إيلون ماسك ولاية تكساس رحلة فضائية

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