أكد اللواء محمد علوان محافظ أسيوط، استمرار جهود المحافظة استعدادا لتنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، من خلال التنسيق مع الجهات المعنية لتوفير الأراضي اللازمة لإقامة مشروعات البنية الأساسية، وفي مقدمتها مشروعات الصرف الصحي، بما يسهم في توسيع نطاق الخدمات وتحسين مستوى المعيشة بالقرى الأكثر احتياجًا، وتحقيق أهداف المبادرة في توفير حياة كريمة للمواطنين.

وأوضح محافظ أسيوط أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة البداري، برئاسة ممدوح جبر، رئيس المركز، عقدت اجتماعًا مع رؤساء الوحدات المحلية القروية، تنفيذًا لتوصيات الاجتماع الذي عقده المحافظ لمتابعة الاستعدادات للمرحلة الثالثة من المبادرة، وذلك لبحث توفير 10 قطع أراضٍ لإقامة محطات رفع الصرف الصحي بالقرى المحرومة من الخدمة، وقد أسفرت الجهود عن توفير الأراضي المطلوبة بقرى طعمة، ونجع زريق، والهمامية، والبياضية، والشيخ عتمان، وكوم سعدة، ومنشأة البداري، ومنشأة همام، وعزبة الأقباط.

وأشار اللواء محمد علوان إلى أنه جارٍ التنسيق مع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي ودار الهندسة، لمعاينة قطع الأراضي التي تم توفيرها، واتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة تمهيدًا لاستكمال الخطوات التنفيذية الخاصة بإقامة محطات الرفع، وفقًا للاشتراطات والمعايير المحددة، بما يضمن جاهزية المواقع لتنفيذ المشروعات المستهدفة.

وشدد المحافظ على أهمية مواصلة التنسيق بين الوحدات المحلية والجهات التنفيذية المعنية، وتذليل أي معوقات قد تواجه توفير الأراضي أو إجراءات المعاينة والتجهيز.

وأكد أن المحافظة تعمل على استكمال الاستعدادات اللازمة للمرحلة الثالثة من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، بما يضمن وصول خدمات الصرف الصحي إلى القرى المحرومة، وتحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمات والبنية الأساسية بقرى ومراكز أسيوط.