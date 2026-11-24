وقع حادث مروري في الحي العاشر بمدينة نصر، إثر تصادم سيارة ملاكي مع أخرى ربع نقل أعلى كوبري، ما أسفر عن انقلاب الملاكي.

انقلاب ملاكي إثر اصطدامها بسيارة ربع نقل في مدينة نصر

ورد بلاغ إلى غرفة عمليات النجدة يفيد وقوع حادث بالمكان المشار إليه، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف إلى موقع البلاغ.

وجرى رفع آثار التصادم وإعادة تسيير الحركة المرورية، والوقوف على ملابسات الحادث وحصر أي إصابات أو خسائر ناتجة عنه، واتخاذ الإجراءات اللازمة.

على جانب آخر، وقع حادث انقلاب ميكروباص أعلى الطريق فى مدينة 6 أكتوبر، ما أسفر عن إصابة 7 أشخاص، ونقلوا الى المستشفى.

ورد بلاغ إلى غرفة عمليات النجدة أعلى الطريق فى مدينة 6 أكتوبر بوقوع حادث مرورى سيارات الاسعاف لموقع الحادث بصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث.

تبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من السائق، مما أدى الى انقلاب السيارة أعلى الطريق ونتج إصابة 7 اشخاص ونقلوا جميعهم الى المستشفى، وحرر محضر بالواقعة.