طالب محمد عبد الجليل، نجم الأهلي السابق، بإجراء إعادة هيكلة شاملة داخل القلعة الحمراء، مشددًا على ضرورة استعادة المبادئ والقيم التي اشتهر بها النادي، ومؤكدًا أن التعامل مع بعض تصرفات اللاعبين يحتاج إلى قرارات حاسمة دون تأجيل.

وقال محمد عبد الجليل، خلال تصريحات تلفزيونية، إن الأهلي بحاجة إلى إعادة ترتيب أوضاعه خلال الفترة المقبلة، مطالبًا بعودة المبادئ إلى النادي، خاصة في التعامل مع الأزمات والمواقف التي تمس جماهير القلعة الحمراء.

وانتقد نجم الأهلي السابق طريقة التعامل مع واقعة بصق أحد اللاعبين تجاه الجماهير، متسائلًا عن سبب السماح له بمرافقة بعثة الفريق في الأتوبيس لحين التحقيق معه، مؤكدًا أن مثل هذه التصرفات تستوجب اتخاذ موقف حاسم.

وأضاف: «إزاي لاعب تفّ على الجمهور وأركّبه الأتوبيس وأستنى أحقق معاه؟ ده ميدخلش النادي تاني.. فين رئيس النادي؟».

واستشهد محمد عبد الجليل بموقف الراحل صالح سليم، رئيس الأهلي الأسبق، مع حسام حسن، عندما اتخذ قرارًا بمنعه من السفر وإنزاله من الطائرة، مؤكدًا أن المبادئ يجب أن تكون فوق الجميع، دون النظر إلى أسماء اللاعبين أو مكانتهم داخل الفريق.

وتأتي تصريحات نجم الأهلي السابق في ظل حالة من الغضب داخل القلعة الحمراء، عقب الخسارة أمام بيراميدز بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز.

وتسببت الهزيمة في تجمد رصيد الأهلي عند 20 نقطة، ليتراجع إلى المركز الثالث في جدول الترتيب، بينما رفع بيراميدز رصيده إلى 27 نقطة، وواصل تصدر المسابقة، فيما احتل الزمالك المركز الثاني برصيد 22 نقطة، عقب فوزه على الجونة بهدفين مقابل هدف.

الأهلي يوجه الشكر إلى الحسين عموتة

وفي سياق متصل، أعلن النادي الأهلي رسميًا توجيه الشكر إلى المغربي الحسين عموتة، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، وجهازه المعاون، عن الفترة التي تولوا خلالها المسؤولية الفنية للفريق، في خطوة تمهد لبدء مرحلة جديدة داخل القلعة الحمراء.

وجاء القرار في ضوء الرؤية المقدمة من ياسين منصور، نائب رئيس النادي، وسيد عبد الحفيظ، عضو مجلس الإدارة، والمكلفين بالإشراف على ملف الكرة بالنادي.

ومن المقرر أن يتولى ياسين منصور وسيد عبد الحفيظ طرح البدائل المرشحة لتولي القيادة الفنية للفريق خلال الساعات المقبلة، تمهيدًا للاستقرار على المدير الفني الجديد الذي سيقود الأهلي خلال المرحلة القادمة.

موعد مباراة الأهلي القادمة

ويستضيف الأهلي نظيره أول أغسطس الأنجولي، الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، على استاد القاهرة الدولي، في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويسعى الفريق الأحمر لتحقيق الفوز وحصد أول ثلاث نقاط في مشواره بالبطولة، من أجل استعادة الثقة ومصالحة جماهيره، بعد الخسارة الأخيرة أمام بيراميدز، والتغييرات الفنية التي شهدها الفريق برحيل الحسين عموتة.